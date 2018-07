Vocês não merecem falar nem comigo nem com meu anjo. FOTO: Reprodução Vocês não merecem falar nem comigo nem com meu anjo. FOTO: Reprodução

A de amor, B de beijinho, C de coração, D de dispensada.

Foi assim que a semana começou para Xuxa, a rainha dos baixinhos. Depois de mais de 30 anos de contrato, a apresentadora e cantora não teve seu contrato renovado pela Rede Globo, encerrando uma longa parceria. De acordo com o site Notícias da TV, Xuxa não teria mais espaço na programação da emissora, depois de perder audiência.

Nem a Globo nem a apresentadora confirmam a informação, mas foi o suficiente para que a internet entrasse em polvorosa, fazendo mil piadas com o possível desemprego da apresentadora, que, cogita-se, pode assinar contrato com a paulistana Record. Como o negócio do LOL não é ilariê, mas sim a boa e velha zueira, vamos às piadas.

~então é natal e o que você fez? perdi o contrato fui demitida de vez~ pic.twitter.com/6drreXJiTt — mari (@bolhinhadesabao) December 15, 2014

COM A RAINHA DOS BAIXINHOS DEPOSTA COMEÇA NA GLOBO A REPÚBLICA DOS BAIXINHOS — SERGINHO DO ROUPA™ (@_fransuel) December 15, 2014

‘senhora xuxa, pra retirar o seu fgts por favor assine aqui, onte tem o x’ — leandro maciel (@leandrojmp) December 15, 2014

Eike falido….Xuxa desempregada…..o “X” das empresas do Eike…..por favor alguém invente uma piada com isso. — Willian Ifanger (@wifanger) December 15, 2014

No CV da Xuxa na Catho tá lá: – 30 anos de experiência cuidando de baixinhos. Primeira vaga que aparece é num circo de anões — Gustavo Pizzo (@gugtavas) December 15, 2014

~pera uva maçã salada mixta me diz o frila que vc quer tô sem emprego, tô na pixta~ — mari (@bolhinhadesabao) December 15, 2014

Eu recomendaria a Xuxa procurar o Pronatec — Morsa Laser (@morsa_laser) December 15, 2014

VOU TER QUE DIMINUIR O VR DAS PAQUITAS — XUXAVERDE (@xuxaverde) December 15, 2014

Xuxa pode ser o novo reforço do Palmeiras pra 2015 — gio (@giovsr__) December 15, 2014

Até o Netflix não perdoou:

Aproveita pra colocar todas as séries em dia na Netflix, Xu! — Netflix (@NetflixBrasil) December 15, 2014

Que fase, hein Xuxa? Senta lá.