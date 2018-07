Divulgação

Os dias do miojo com salsicha, da pipoca de microondas e do Neston com Nescau estão acabados: agora, criança só pode cozinhar confit de alho, entrecôte de bisão e outras pérolas da gastronomia mundial. Pelo menos é o que dá para imaginar com o começo de MasterChef Junior – versão infantil do reality show de culinária da TV Band. Se as estripulias culinárias dos adultos já davam o que falar no Twitter, imagina agora que tem um monte de criança fofa cozinhando?

A rede social explodiu na noite da terça-feira, 20 – tinha gente indignada com o talento precoce das crianças e tinha quem sentisse saudade dos dias de infância, da aurora da minha vida – e o LOL, é claro, não pode deixar de registrar os melhores tweets. Usando o método de contagem regressiva Ana Paula Padrão: 3, 2, 2 e meio, 2 e 25, 2… falta 2 segundos! Vem com a gente.

Cadê a criança que come terra? A que morde os amigo qdo tá brava? A que pega espeto de churrasco e sai correndo falando que é espada? — Danilo (@dmilhioranca) October 21, 2015

ivana: – 9 anos – fala 3 linguas – cozinha – técnicas de respiração anti-ansiedade to começando a repensar a minha vida — hytaLeo (@Iebeaus) October 21, 2015

ESSAS CRIANÇAS NÃO JOGAM FUTEBOL COM LATINHA DE REFRIGERANTE AMASSADA NÃO, BICHO ELAS JOGAM COM LATA DE SOPA CAMPBELL — stethoscorpion™ (@inconscientico) October 21, 2015

SAI DESSE FOGAO E VAI BRINCAR LA FORA pic.twitter.com/P2enpp3gUX — Irmão do Jorel (@raulmangolin) October 21, 2015

arroz branco, arroz vermelho, arroz negro, mais um pouco e tem um arroz pra cada power ranger. — leandro maciel (@leandrojmp) October 21, 2015

Eu fico com a pureza da resposta das crianças bistrô na frança bistrô na frança bistrô na frança — Chico Barney (@chicobarney) October 21, 2015

‘tenho 10 anos e gosto de desafios’ gurl, vc divia tá upando os pokemon pra liga, sabe — snap: bsromulo (@bsromulo) October 21, 2015

A crianca assiste pepa e vai fazer barriga de porco! Que tipo de serial killer vai virar essa garota?? — Rica Perrone ?? (@RicaPerrone) October 21, 2015

o preço do lego subiu tanto q os pais deixam os filhos brincar com faca e fogão — Elcio K. (@elciok) October 21, 2015

SÓ PODE CORTA A CARNE COM TIZORA SEM PONTA — cantora (@luizfelipenunes) October 21, 2015

nesse prato eu vou usar basicamente – sal – carne – cartolina – tesoura sem ponta – tinta guache #MasterChefJunior — 9Ariel (@arielfilipe) October 21, 2015

como vcs se sentem sabendo que uma pessoa que nasceu em 2006 já cozinha melhor que vc? — AVONDONADA POR VC (@ricardogeurra) October 21, 2015

