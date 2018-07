Ajude o Pornhub a salvar o meio-ambiente”. FOTO: Reprodução Ajude o Pornhub a salvar o meio-ambiente”. FOTO: Reprodução

Campanhas de conscientização ambiental não são exatamente uma novidade: quantas vezes você já viu uma empresa dizendo que, “a cada xis mil (insira aqui algum tipo de interação), plantaremos uma árvore”.

Entretanto, a proposta do PornHub, um site dedicado a hospedar vídeos pornô na web, é, no mínimo, interessante: a cada 100 vídeos assistidos por seus usuários na categoria “Big Dick” (na qual podem se conferir apenas vídeos com homens que poderiam competir com o astro brasileiro Kid Bengala), o site vai plantar uma árvore, em uma campanha chamada “Pornhub Gives America Wood” (algo como “O Pornhub dá paus para a América”).

De acordo com um contador do site (se você está trabalhando, fique tranquilo: dá para clicar sem aparecer bundas ou peitos ou coisas que não cabem no horário nobre na sua tela), no momento em que essa nota é escrita, mais de 11 mil árvores terão de ser plantadas.

“Vimos essa campanha como uma oportunidade para promover nossa marca”, disse o representante do Pornhub, Mike Williams, ao site americano Mashable. Não é a primeira vez que a empresa aposta em uma campanha engraçadinha: em 2012, o Pornhub doou fundos para campanhas de prevenção de câncer de mama, baseados no número de cliques que os internautas fizeram em vídeos em que os seios eram os protagonistas. (é).

A campanha de plantio de árvores segue até a meia-noite do dia 2 de maio. Depois disso, o Pornhub vai escolher uma organização dedicada a plantar árvores e promover esse benefício ao planeta. “Queremos que a semente dessa campanha se espalhe por aí”, completou Williams.

A equipe do LOL deseja, do fundo do coração, que essa campanha seja bem-sucedida e muitas árvores sejam plantadas.

PS: Promovemos aqui no LOL uma batalha por bons títulos para os nossos posts. Este daqui, por exemplo, teve como sugestões “Semeando o Futuro”, “Não Desperdice a Sua Semente” e “Pornhub Quer Te Ajudar com a Moita”. Fizemos mal?