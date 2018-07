Tudo o que Lady Gaga faz vira notícia. Não dava pra ser diferente com o tombo que ela levou no aeroporto de Londres no último dia 23 de junho.

A internet, é claro, não deixaria barato. As poses de Gaga durante a queda eram boas demais para serem desperdiçadas. O Tumblr Segura, Lady Gaga, se dedicou então a reunir as melhores montagens.