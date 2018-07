Por Murilo Roncolato

Como bem disse o blog Radar Tecnológico, não custa lembrar: selfies são proibidas nas cabines de votação.

De acordo com a legislação, o eleitor é proibido de entrar na cabine de votação com aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação, ou “qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto”. Os mesários estão inclusive orientados a ficar com os celulares do eleitor enquanto estiver votando. Em 2012, um eleitor chegou a ser preso, no interior de São Paulo, por quebra de sigilo após fotograr seu voto.

Mas não adianta. Há algum tempo se perdeu o controle sobre o que é legal ser publicado nas redes sociais (como educadamente nos ensinou Luana Dias) por meio de selfies ou não, o bicho está solto e nas eleições não seria diferente.

O tumblr #SelfieNaUrna (vale conferir os resultados da hashtag no Twitter e no Instagram) reuniu toda a galera esperta (não) que já está postando em redes sociais como Facebook e Instagram suas selfies na urna eletrônica. Como, é bom ressaltar, a prática trata-se de crime eleitoral, o LOL fortemente recomenda que você não compartilhe o seu voto com os coleguinhas nas redes.

A atriz Flávia Monteiro, a “Tia Carolina” de Chiquititas, postou foto, fez sua parte, e… apagou logo depois:

Paula Lavigne também não ficou de fora e quis mostrar como se faz.

Amigos da produtora musical Paula Lavigne comentaram sua foto: ‘É crime!’ Amigos da produtora musical Paula Lavigne comentaram sua foto: ‘É crime!’

Fim, mas não. Tem mais aqui.