A Copa está cheia de acontecimentos incríveis – e alguns cheios de CENAS LAMENTÁVEIS, como é o caso da mordida que o atacante uruguaio Luis Suárez deu no zagueiro italiano Chiellini. Além de nove jogos de suspensão, multa e a proibição de praticar qualquer atividade ligada ao futebol nos próximos quatro meses, Suárez virou piada na internet.

Não faltaram pessoas que mostraram o craque do time uruguaio, um dos destaques da Copa até aqui, usando focinheiras, tentando comer grandes hambúrgueres ou até mesmo zoações com a figurinha de Chiellini mordida.

Mas nenhuma delas talvez seja melhor do que o Suárez Pac Man, uma versão própria do game dos anos 80 adaptada para o craque. No lugar do bichinho amarelo (conhecido por muita gente como COME COME), aparece Suárez. Os fantasminhas são substituídos pelo juiz, e as peças que devem ser comidas pelo jogador são pequenas cabecinhas do zagueiro italiano. Jogue por aqui.