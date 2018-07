Educação sexual sempre é um tema controverso na educação de um adolescente, mas já pensou como seria se a sua professora de ciências pudesse ser substituído por Mario, Luigi e Toad? Pois é. Aperte o play e tenha uma verdadeira aula.

Não se deixe enganar, porém, pela qualidade do vídeo: não, ao contrário do que você pode pensar, a Nintendo nunca fez um vídeo para ajudar a explicar ~a história das borboletas e das sementinhas~ para os fãs de Super Mario. É tudo obra da turma do The 2 Toms, um canal de vídeo já veterano no YouTube.

Mas não deixa de ser uma preciosidade, não é mesmo?