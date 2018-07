‘Descendo o Morro do S do Senna…’ FOTO: Reuters ‘Descendo o Morro do S do Senna…’ FOTO: Reuters

Amigos, a zoeira está se tornando algo institucionalizado nesse Brasilzão grande. Ou vai dizer que não, depois de ver os meninos do ‘Tacale pau nesse carrinho, Marcos!” narrando um comercial do GP do Brasil de Fórmula 1?

Com frases deliciosas como “descendo o Morro do S do Senna” e “tacale pau nesse carrinho, Massa!”, o comercial mostra como a publicidade nacional está incorporando a zoeira dos memes.

Origem

Os garotos por trás do “Tocale pau, Marcos!”FOTO: Reprodução Os garotos por trás do “Tocale pau, Marcos!”FOTO: Reprodução

Uma aventura com um carrinho acabou se tornando um dos vídeos mais incríveis que a internet brasileira (essa criatura marota cheia de OUSADIA & ALEGRIA) produziu esse ano. Dois primos, o Marcos e o Leandro, resolveram filmar como eles desciam uma ladeira com um carrinho de madeira todo estropiado, perto da casa da sua vó Salvelina. Seria só um vídeo qualquer, não fosse a narração empolgada de Leandro, com gírias como “tacale pau, Marcos!” (algo como “vai nessa, Marcos”), “tacale pau nesse carrinho” e “mazá, Marco Véio!”. Veja o original:

A narração — pra cardíaco, como diria o mestre Galvão Bueno — viralizou e ganhou trocentos mil remixes na internet. Tem a versão bicicleta…

A versão “meu deus do céu, que motorista horrível”

A versão da escada…

E a versão funk, como não poderia deixar de ser, nesse país de Valescas e MC Guime.

Os meninos parecem estar curtindo a fama: em uma entrevista a um telejornal da região, Marcos disse que “as pessoas vêm falar comigo no Face, no Whats[App]… só ontem veio mais de cem solicitações de amizade”. Todo mundo chama o garoto de Marco Véio.

Uma das coisas mais incríveis entretanto, produzidas a partir do vídeo dos garotos, foi uma reportagem do Jornal do Almoço, da RBS TV de Santa Catarina, que conta a história completa de Leandro e Marcos Véio, com direito a um passeio do repórter no carrinho: