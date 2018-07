A Tessália é uma região pobre na periferia da Grécia. E muito embora essa declaração soe como uma piada diante da tag #TessaliaServePraTudo, é verdade: aqui está a Wikipedia, que não me deixa mentir. Mas a Tessália, ao menos aqui no Brasil, é muito mais popular como Twittess, a twitteira que acabou no Big Brother Brasil. E por causa desse nome tão diferente de qualquer coisa que a gente conhece, virou meme no Twitter criar frases em cima da palavra Tessália, sob o mote de que Tessália pode significar qualquer coisa. Observe:

@MonicaRetek

Perdeu-se tessalia. Criança doente. Gratifica-se.

@nataliabissoli

A noite é uma Tessália

@anacarolruiz

“A ordem das Tessálias não altera o produto”

@AnaDiasRocha

de pensar morreu uma tessália

Tem até um perfil reunindo as melhores, o @tessaliapratudo. E as piadas com a moça não param por aí. Considerada uma das Big Brothers mais odiada desta edição, por ter manifestado vontade de ‘jogar’, ela foi vítima de um tumblr que caçoa de fotos suas, o TERROR TESSALIA.

Pobre Twittess. Ela era menos odiada quando era uma simples simpatizante de scripts para ganhar usuários no Twitter.