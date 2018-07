Os garotos por trás do “Tocale pau, Marcos!”FOTO: Reprodução Os garotos por trás do “Tocale pau, Marcos!”FOTO: Reprodução

Uma aventura com um carrinho acabou se tornando um dos vídeos mais incríveis que a internet brasileira (essa criatura marota cheia de OUSADIA & ALEGRIA) produziu esse ano. Dois primos, o Marcos e o Leandro, resolveram filmar como eles desciam uma ladeira com um carrinho de madeira todo estropiado, perto da casa da sua vó Salvelina. Seria só um vídeo qualquer, não fosse a narração empolgada de Leandro, com gírias como “tocale pau, Marcos!” (algo como “vai nessa, Marcos”), “tocale pau nesse carrinho, Marco Véio!”. Veja o original:

A narração – pra cardíaco, como diria o mestre Galvão Bueno – viralizou e ganhou trocentos mil remixes na internet. Tem a versão bicicleta…

A versão “meu deus do céu, que motorista horrível”

A versão da escada…

E a versão funk, como não poderia deixar de ser, nesse país de Valescas e MC Guime.

Os meninos parecem estar curtindo a fama: em uma entrevista a um telejornal local, Marcos disse que “as pessoas vêm falar comigo no Face, no Whats[App]… só ontem veio mais de cem solicitações de amizade”. Todo mundo chama o garoto de Marco Véio.

Uma das coisas mais incríveis entretanto, produzidas a partir do vídeo dos garotos, foi uma reportagem do Jornal do Almoço, da RBS TV de Santa Catarina, que conta a história completa de Leandro e Marcos Véio, com direito a um passeio do repórter no carrinho: