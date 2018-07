As mídias sociais costumam ser citadas como um exemplo de aproximação entre artistas e seu público — e há quem tenha tido boas ideias para fazer isso de uma maneira diferente e divertida. Entretanto, às vezes o tiro pode sair pela culatra. Foi o que aconteceu com o cantor Michel Teló e a sua estratégia de lançamento de seu mais novo single, “Te Dar um Beijo”.

A ideia era bem simples: se um fã do cantor usasse a hashtag #TeDarUmBeijo no Twitter, o perfil do cantor respondia automaticamente, através de um robô, com um recado convidando-o a conhecer a música e uma foto do cantor em algum lugar do mundo com uma dedicatória mandando um beijo. O problema é que alguns engraçadinhos se intrometeram com nomes… bem, veja por você mesmo. Ah, zoeira, assim você me mata!