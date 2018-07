Ser rico tem lá suas vantagens – uma delas é poder fazer coisas absurdas e não dar a mínima para o que os outros dizem. Pelo menos é o que pensa o DJ canadense Deadmau5, que pagou uma empresa de adesivos para cobrir sua Ferrari 458 Spider de US$ 330 mil com o Nyan Cat. A imagem foi postada pelo próprio DJ em sua página oficial no Facebook – e teve gente até dizendo que a montadora de Maranello deveria proibir o rapaz de comprar mais uma Ferrari.

O Nyan Cat, se você não lembra, já é o tipo de meme que pode ser chamado de clássico: são basicamente 3 minutos e 40 de um gatinho flutuando pelo arco-íris repetindo a palavra “nyan” em um refrão altamente pegajoso – o vídeo original já passou das 100 milhões de visualizações no YouTube. Sempre vale a pena lembrar: