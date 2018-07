Hoje eu saí de casa antes do almoço e fui para a redação. Meu pai me deixou na estação de trem, depois eu peguei o trem, o metrô e o ônibus. Chegando na redação eu disse oi para os colegas, gastei uma ficha tomando um café e decidi que tinha que escrever um post para o LOL. Estou escrevendo o post.

Esse seria o jeito História Sem Graça de contar o dia de hoje do repórter Bruno Capelas. Mas o que é o História Sem Graça, pergunta-se o leitor?

A gente (porque falar na terceira e na primeira pessoa ao mesmo tempo é uma grande homenagem ao Pelé e ao Edson, entende?) explica: é um site cheio de histórias que começam empolgantes, parecem que vão ter um clímax… mas acabam sem problema algum. Pode parecer chato e meio nonsense, mas é incrível (e tem feito a redação do Link rir por alguns bons momentos nos últimos dias). Selecionei três por aqui, mas recomendo fortemente que você vá até o blog e confira.

“hoje peguei um ônibus para o trabalho e puxei conversa com uma garota. pensei em pedir o telefone dela mas ela desceu do ônibus antes.” “eu geralmente odeio passar de mochila na catraca do ônibus, hoje eu

indo para aula passei e deu tudo certo.” “cheguei na aula da faculdade correndo e trouxe o computador para anotar mais rápido porque no computador eu anoto mais rápido. o professor acabou só lendo os slides mesmo e eu fiquei no facebook.”

Atualização: depois de postar este texto, fiquei sabendo de um antecessor do História Sem Graça na internet brasileira. É o Diário do Pão Com Manteiga na Chapa, ativo entre 2001 e 2002, que tinha como post típico uma maravilha dessas.