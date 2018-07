O Twitter nos trouxe o hábito de encurtar URLs. Nos acostumamos a clicar sem mais saber aonde estamos indo. Pode ser perigoso, mas já que estamos correndo o risco, use o ShadyURL para transformar aquele seu endereço inofensivo em um suposto guia de construção de bombas caseiras ou em um site pornô ou em um perigoso trojan horse.

O site do Link, www.estadao.com.br/link, virou o assustador http://5z8.info/getPersonalData-start_n4q0k_5waystokillwithamelon. Gostamos do fato que o mesmo link abriga um coletor de dados pessoais do usuário e um guia com cinco maneiras de matar alguém com um melão. Seria certamente um site eclético.