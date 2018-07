Upa cavalinho! FOTO: Reprodução/Instagram Upa cavalinho! FOTO: Reprodução/Instagram

Nós aqui do LOL sabemos como é difícil se destacar na internet, não ser só mais um no meio da multidão de perfis que estão presentes nas redes sociais. Muita gente, por exemplo, resolveu ousar ao escolher a foto para o Tinder — aquele app em que todo mundo tenta se dar bem e conhecer alguém bacana para só mais uma noite ou bem mais que isso.

Entretanto, a gente também sabe como a tática nem sempre dá certo – e que brincar com isso é ainda mais maravilhoso. Foi o que fez Jarrod Allen, um australiano que começou a parodiar em sua conta no Instagram (@tindafella) as melhores (ou mais estranhas) fotos que encontrou de garotas no seu Tinder. O resultado é simplesmente maravilhoso. Duvida? Então vá descendo a barra de rolagem e confira as fotos de Allen.

