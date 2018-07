As estrelas americanas continuam com suas enormes campanhas para ajudarem o Haiti. Dessa vez, o pessoal criou um remake para a faixa We Are The World, de 1985. O clipe é quase idêntico ao original – o cast, é claro, foi renovado.

Para efeito de comparação: há 25 anos, Lionel Richie era o responsável por abrir as primeiras estrofes da canção. Agora, a tarefa caiu no colo do pré-adolescente Justin Bieber.

Os ídolos não são mais os mesmos…