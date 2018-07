A internet não perdoa a Xuxa. Depois de a rainha dos baixinhos virar meme por ter sido dispensada da TV Globo, hoje o Twitter voltou a ferver com o anúncio oficial da assinatura de contrato entre ela e a rede Record.

A emissora organizou uma coletiva de imprensa para celebrar o contrato de três anos com a apresentadora. Enquanto isso, a hashtag #xuxanarecord foi parar no topo do Trending Topics no Twitter.

Confira os melhores memes:

Nome: Internet Função: Melhor lugar, onde a zuera não tem limites. HAHAHA #XuxaNaRecord pic.twitter.com/QlGYdy6CVF — Scheila Carvalho (@ScheilaCar) 5 março 2015

Olha, não dou seis meses pra acontecer isso #Xuxa #XuxaNaRecord pic.twitter.com/G7PSFi8Z8H — Paulo Almeida Prado (@pauloap) 5 março 2015

— Central Reality (@_Centralreality) 5 março 2015

EXCLUSIVO: Veja a primeira foto das novas paquitas da #XuxaNaRecord pic.twitter.com/PumeygEjpa — Televizona (@Rickises) 5 março 2015

Imagens de Xuxa sendo recebida na coletiva! #XuxaNaRecord pic.twitter.com/cI97KDlepl — Tuane (@panfletuane) 5 março 2015