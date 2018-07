Os videogames fazem parte da cultura popular já há algum tempo. Mas é surpreendente como os jogos cresceram como uma das formas de entretenimento mais consumidas nas últimas décadas. Em cerca de 40 anos, a indústria criou seus próprios ícones, vocabulários e obras-primas. Muitas delas.

Tantas que é possível pensar em centenas de games memoráveis produzidos nesse curto espaço de tempo em que já se construiu uma sólida história. É o que Tony Mott, editor-chefe da revista Edge, fez, dando vida a uma verdadeira Bíblia dos jogos eletrônicos.

1001 games you must play before you die (1001 games para jogar antes de morrer, ainda sem tradução) traça a curta – mas já rica – história dos videogames selecionando os melhores dos melhores de cada época. Uma viagem à idade da pedra – ou do pixel – que termina nos gráficos ultrarrealistas renderizados nos consoles atuais.

Faltam alguns nomes indispensáveis, é verdade, como o primeiro Street Fighter e o fenômeno Pokémon Red & Blue, mas toda a memória é contemplada. Dos arcades de Space Invaders à ascensão dos consoles domésticos com Super Mario Bros, das formas poligonais do Playstation aos quase humanos personagens atuais. Fundamental para entender como evoluíram e para onde vão os videogames.

Onde comprar:

Saraiva e Livraria Cultura