David Cage, diretor do surpreendente Beyond: Two Souls e do aclamado Heavy Rain, da Quantic Dreams, deu uma polêmica declaração ao site Gamasutra durante a Gamescom, a maior convenção de jogos eletrônicos da Europa. O francês, na ocasião, disse que “a indústria precisa crescer”.

Segundo Cage, a indústria sofre da síndrome do Peter Pan – não se desenvolve por se sentir confortável no atual estágio. Ele citou o volume de produção dos jogos de tiro em primeira pessoa como símbolo dessa estagnação.

“Acho que precisamos de mais coragem e correr mais riscos, porque é o que a indústria precisa agora. Quantos jogos de tiro podem ser feitos? Quantos monstros, aliens e zumbis dá para matar em um jogo? Há um momento em que precisamos crescer”. Para Cage, esse momento é agora.

Há dois pontos a serem destacados aqui. O primeiro é que ele tem razão sobre os jogos de tiro, embora o estabelecimento de um gênero como referência é uma característica que acompanha a indústria desde seu nascimento. Na época dos arcades, os jogos de tiro com naves (Space Invaders e Galaga apenas para citar os mais famosos) eram dominantes. Depois, deram lugar aos jogos de aventura e plataforma com a ascensão dos consoles domésticos. Hoje, são os first-person shooters (FPS).

A questão é quando um novo gênero será alçado ao posto referencial, uma vez que os FPS ocupam essa posição já há quase uma década. E é aí que reside o segundo ponto – a indústria precisa sim crescer, mas já está em vias disso.

A prova começou a aparecer na E3 e se confirmou na Gamescom deste ano. Foram apresentados Watch Dogs (Ubisoft) e o próprio Beyond: Two Souls na primeira feira, enquanto na segunda foi a vez de Remember Me (Capcom) surpreender. Isso para não falar de Heavy Rain, de 2010.

Os FPS são absolutamente rentáveis, mas, convenhamos, a fórmula é a mesma e está à beira do esgotamento. O que muda de um Call of Duty para um Battlefield são detalhes. Mas as franquias, e não apenas essas, vendem porque mantêm um DNA bem aceito envolvido em uma pele que se renova – as histórias e tramas.

É nesse ponto em que os Watch Dogs, Remember Me e os demais parecem tão vanguardistas. Oferecem uma nova fórmula envolta em uma narrativa muito mais complexa e diferente, distante dos clichês aos quais a indústria se acostumou. São jogos mais sérios e sóbrios, que demandam um envolvimento maior dos jogadores além do pular, atirar e apertar botões. É preciso pensar, planejar. É um nível de imersão mais maduro.

A capacidade técnica e o mercado em expansão são os maiores indicativos da evolução dos videogames, mas a narrativa foi um dos aspectos abandonados nos últimos anos de acomodação da indústria. Essa nova leva dá os primeiros indícios que os roteiros e histórias também estão alcançando esse patamar de desenvolvimento. Para a alegria de Cage, os games e seus desenvolvedores estão amadurecendo.