Thommason embolsou US$ 750 mil ao vender sua coleção. Foto: Brianna Blak/AP



Alguém tem muito dinheiro e espaço sobrando em casa. Mas esse alguém é o feliz proprietário da maior coleção de videogames do mundo, composta por mais de 11 mil jogos. O preço pago? Exatos US$ 750.250.

O antigo dono da coleção era o norte-americano Michael Thommason, que colocou tudo a venda no início do mês. Há alguns dias o leilão virtual acabou e o acervo foi vendido. Pelo preçõ e pela quantidade de jogos, o novo proprietário pagou aproximadamente US$ 68 por jogo.

A coleção foi certificada pelo The Guinness Book of World Records em dezembro de 2012, quando foram contabilizados 10,607 títulos. Desde então, Thommason adquiriu mais algumas cópias e aumentou os números. Detalhe: não há jogos repetidos.

Se considerarmos que o comprador pode jogar um desses jogos por dia, ele vai demorar mais de 30 anos para jogar tudo. Bem, tempo livre também é algo que deve ser considerada na equação.

No site onde ocorreu o leilão há várias imagens da coleção, inclusive imagens panorâmicas, em 360°. Abaixo, o vídeo da visita dos delegados do Guinness certificando a coleção como a maior do mundo em 2012. Que inveja!

Fonte: Kotaku