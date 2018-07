Max Gleason é um cara que bota medo – parece um viking metaleiro com seus longos cabelos e sua barba de lenhador. Mas essa imagem permanece só até ele começar a cantar, momento no qual transforma-se de bárbaro a “Jesus da música dos games”, como o chamam os assinantes de seu canal no YouTube.

No serviço de vídeos, Gleason, que vive em Oklahoma City (EUA), é Smooth McGroove. Ele mantém um canal no qual publica vídeos em que aparece reproduzindo de forma incrivelmente fiel as músicas de vários games. Mas o mais incrível de tudo é que ele faz tudo isso usando só sua voz e sons feitos com a boca e as mãos.

O estilo é conhecido como “a cappella”, algo que lembra canto gregoriano. Mesmo assim, a fidelidade da versão de Gleason para a original é incrível, pois ele consegue reproduzir cada instrumento – ou cada ritmo, uma vez que a maioria dos vídeos contempla temas de jogos mais antigos, cujo formato é MIDI – com perfeição. Para efeito de comparação, tomemos como exemplo a música da última fase de Mega Man 2, do NES. Aqui, a original, e neste outro link, a de Gleason.

O projeto de Gleason teve início em janeiro, quando ele ainda dava aulas de música. Hoje, com 350 mil inscritos em seu canal, ele se dedica completamente a gravar músicas de jogos. Tornou-se uma orquestra de um homem só.

Os vídeos mostram a tela com várias divisões. Em cada quadrante, Gleason “toca” um instrumento, enquanto no centro há imagens do jogo em questão. O processo, diz ele, é trabalhoso. “Eu começo gravando cada faixa que eu ouço. Depois que eu gravo todas, começo a regravá-las em alta qualidade até que estejam boas o bastante. Assim que todas estão prontas, junto tudo, equalizo e faço as modificações para ficar como quero. Aí eu sincronizo o vídeo com o áudio e publico no YouTube”, explica ele ao Modo Arcade via email.

São várias as músicas gravadas, a maioria delas clássicos das décadas de 1980 e 1990. A excentricidade do trabalho elevou Gleason ao status de celebridade do YouTube, algo que ele não esperava. “Foi uma grande surpresa, mas bastante divertido ao mesmo tempo. Fico agradecido que tantas pessoas gostas dos meus vídeos”, conta.

No meio da enxurrada de comentários que seus vídeos recebem, há várias sugestões dos fãs – que também adoram Charl, o gato que aparece em algumas gravações. “Eu leio os pedidos dos fãs e presto atenção nisso. Claro que tenho várias músicas que sempre quis gravar, mas quando vejo as pessoas pedindo uma música várias vezes, aí vêm as novas ideias”, finaliza.

Atualmente, o canal recebe uma música por semana, aproximadamente. Como o trabalho é demorado e ele se autointitula uma perfeccionista, esse é o máximo que consegue fazer. Ainda assim, Gleason diz querer gravar vários temas que marcaram sua infância e que já há algum tempo tem levado o projeto como sua principal ocupação. Talento é o que não falta.