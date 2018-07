A versão impressa da Computer and Videogames saiu pela última vez em outubro de 2004 e, desde então, a revista passou a existir somente na forma de website. Bem, até agora, pois ela pode estar com os dias contados. A Future Publishing divulgou seus nem um pouco positivos resultados financeiros mais recentes e propôs, como corte de gastos, o fim de algumas de suas publicações de games, entre elas o CVG, versão online da antiga revista.

A Future (que tem braços na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos) é a editora responsável pelas principais publicações da indústria dos videogames. É, também, a empresa que decidiu encerrar em 2012 as operações da Nintendo Power e da revista oficial do PlayStation. A primeira, ficou 24 anos em circulação, enquanto a segunda durou 15 primaveras.

A Computer and Videogames sobreviveu à era digital na forma de site, mas parece que nem no universo online conseguirá prolongar seus quase 33 anos de existência. Sim, o primeiro número da publicação (o primeiro da imagem deste post, com Space Invaders na capa) saiu em outubro de 1981. Foi a primeira revista de videogames do mundo.

Além de encerrar a história de algo que marcou a história dos videogames, o fechamento completo da Computer and Videogames cria outro problema – o Golden Joystick Awards. A premiação, considerada uma das mais importantes da indústria, é de propriedade da publicação e, agora, fica com seu destino incerto.

Mas não é só o CVG que deve sofrer. A Future também planeja fechar o Edge Online (versão digital da revista Edge ainda em operação) e os sites Official PlayStation, Official Xbox e Official Nintendo Magazine. Um golpe bastante duro.

O site CVG apareceu em 1999 e acompanhou a revista até 2004, quando passou a ser o principal canal da publicação. A versão impressa ensaiou um retorno em 2008 com a bimestral CVG Presents, mas ela deixou de ser publicada em 2009. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a revista pode acessar o Archive, onde há algumas edições dos anos 1980.

Fonte: Kotaku