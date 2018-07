Foto: Paulo Liebert/AE

Com Call of Duty a Activision consolidou sua posição uma das líderes no ramos dos videogames. A série de tiro é o carro-chefe da empresa, que ainda detém a Blizzard, responsável também por World of Warcraft, sucesso absoluto no mundo e no Brasil.

Durante a Brasil Game Show, a empresa demonstrou bastante interesse no Brasil, segundo alguns anúncios feitos durante a coletiva da empresa no evento. Mas conversamos com Dave Freeman, vice-presidente de vendas da Activision Blizzard na América, para saber quais são os planos.

“Em termos da regionalização, estamos investindo mais que nunca em marketing e relações públicas na América Latina. Estamos com gerentes em vários países e continuamos investindo no Brasil, porque é um dos mercados com a maior taxa de crescimento no mundo”, disse.

Freeman, que acompanhava as atividades em torno das partidas de Call of Duty: Black Ops 2 na quinta-feira, declarou ainda que é possível que a empresa contrate profissionais brasileiros no futuro. “A Activision tem planos para aumentar a equipe local nos próximos anos, além de trabalhar em conjunto com as equipes de desenvolvimento daqui para dar ao público brasileiro o que ele quer”.

Mas quais esses planos e quando vão ser colocados em prática? “Desculpe, não posso me aprofundar nisso”, concluiu o executivo, sinalizando que já algo em curso, mas que ainda não pode ser aberto à imprensa.