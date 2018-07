Resident Evil, Left 4 Dead, Dead Island, The House of the Dead… Não há balas o bastante para lidar com tantos zumbis. E agora, mais ainda. A Activision anunciou que está desenvolvendo, em parceria com a Terminal Reality, um jogo de tiro em primeira-pessoa de The Walking Dead, a famosa série dos mortos-vivos transmitida pela Fox no Brasil. O jogo chega em 2013 para Playstation 3, Xbox 360 e PC, de acordo com o site IGN. Veja o trailer no site oficial do game.

A empresa promete um jogo com os elementos comuns aos títulos de sobrevivência – recursos como munição e suprimenos escassos, ambientes hostis, criaturas aterrorizantes e zumbis sedentos. Muitos deles.

O jogador vai assumir a pele de Daryl Dixon, um dos protagonistas do seriado, e vai encontrar outros personagens, amistosos ou não, que podem acompanhar a jornada e ajudar na luta pela sobrevivência no mundo pós-apocalíptico.

De acordo com a Activision, “não há lugares seguros” e será preciso escolher entre se esconder ou lutar dos mortos-vivos, que identificam os personagens pela visão, pelo olfato e pela audição.

O novo game não deve ser confundido com o jogo de aventura em episódios da Telltale Games que chegou ao mercado em abril. E a Activision, responsável por Call of Duty, sabe muito bem como fazer um título de tiro em primeira-pessoa (first-person shooter, ou FPS).