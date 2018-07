Os pássaros de Angry Birds são conhecidos por destruir edificações com os próprios corpos. Adicione poderes telecinéticos e sabres-de-luz e imagine o resultado.

A Rovio, criadora do hit de celulares e Facebook, aparentemente fechou uma parceria com George Lucas para o novo episódio dos seus pássaros. A empresa lançou nesta sexta-feira, 5, uma conta no Tumblr com a imagem de uma de suas aves com uma capa e a espada símbolo da franquia Star Wars.

O game já foi para outros planetas com Angry Birds Space, mas agora o tema é outro. Quem sabe até Darth Vader não dê as caras como um porco? Sorte de quem estiver em Nova York e vai poder descobrir isso em primeira mão. O post indica que as novidades serão apresentadas na loja Toys R Us da Times Square na manhã da próxima segunda-feira.

No Tumblr, a Rovio indicou que vai postar imagens, conteúdo de bastidores, animações e muitas outras coisas relativas aos seus passarinhos ao longo das próximas semanas.