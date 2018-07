A McKinney, agência de publicidade responsável pela divulgação da Big Boss Brewing Company, uma cervejaria americana, criou uma máquina de arcade que serve cerveja ao vencedor de uma partida de um game de luta.

O game em questão se chama The Last Barfighter, algo como O Último Brigão de Bar, e coloca caricaturas de estereótipos frequentadores de bares de motoqueiros para brigar. O beberrão que vencer três rounds leva um copo cheinho de cevada bem gelada para degustação.

Mais interessante é que não são preciso fichas para ativar o jogo – basta que cada competido posicione seu copo no local onde a cerveja será servida.

A ideia da McKinney era resgatar a identidade dos arcades. Por isso, a máquina foi feita nos moldes antigos, com hack de madeira e os joysticks e botões característicos.

“Eu cresci jogando videogames e me lembro de colocar as moedas nas máquinas, esperando minha chance para mostrar minhas habilidades de luta. E acho que é uma experiência nostálgica com que muitas pessoas vão se identificar”, disse Owen Tingle, diretor de criação da agência.