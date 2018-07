A hora é boa para antecipar as compras de Natal ou tirar o atraso daquele jogo que havia ficado para depois por conta da grana curta. Várias lojas físicas e do e-commerce participam nestes dias 12 e 13 de setembro do Brasil Game Day e estão fornecendo títulos e consoles com descontos significativos.

E não só apenas as lojas do circuito comum que participam. As grandes redes varejistas, como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Saraiva, Submarino e Casas Bahia, também entraram na iniciativa, realizada pelo BuscaDescontos e apoiada pela ShopBot e pela ACIGames, e estão praticando preços compatíveis com os do mercado americano.

Vale a pena dar uma olhada no que os sites têm a oferecer ou mesmo aproveitar um tempinho para passar em uma dessa lojas. A promoção contempla kits de jogos e até descontos que deixam bem mais leve o preço de alguns lançamentos.

Mais informações sobre o Brasil Game Day estão no site oficial do projeto, que, segundo os organizadores, tem o objetivo de combater a adesão à pirataria, ainda forte no país.