Ficções de Mega Man e Resident Evil



O artista Joshua Ketchen reimaginou games clássicos como livros de ficção científica dos anos 80. Bom, pelo menos as capas dessas obras imaginárias. Resident Evil, Bioshock, Portal, Mega Man, Star Fox, Metroid, Earthbound e Pikmin ganharam suas versões literárias com uma pegada retrô, mas ao mesmo tempo futurista, com o estilo daquela época em que ficção científica era sinônimo de viagens espaciais, aliens e robôs inteligentes.

