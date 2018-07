Quem jogou videogame nos anos 90 e e viu jogos sem os visuais ultra-realistas de hoje em dia sempre imaginou como seria se aqueles personagens pixelados estivessem no mundo real. Esse foi exatamente o pensamento de dois usuários da DeviantART, comunidade online de compartilhamento de criações artísticas, que transportaram os sprites dos jogos das eras 8 e 16 bits para ambientes reais.

Os usuários Victor Sauron e Glauber Tanaka usaram games clássicos como Adventure Island, Sunset Riders, Super Mario Kart, Streets of Rage e muitos outros para criar as imagens que unem o nosso universo com o dos games. O resultado você vê na galeria abaixo.

Fonte: Kotaku