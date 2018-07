Activision, Nintendo, Microsoft, Capcom, Blizzard, Valve… Sabemos de cor quais são as grandes empresas que dominam o mercado do desenvolvimento de jogos para console – e quais são suas obras-primas. Mas e as “gigantes” do universo mobile? Passamos horas derrubando porcos em Angry Birds e cortando frutas em Fruit Ninja às vezes sem saber quem fez essas pequenas maravilhas que nos fazem ficar um bom tempo olhando a telinha.

As plataformas mobile se mostraram um terreno fértil para o desenvolvimento de jogos e é bom saber os nomes das companhias que estão fundamentando as bases desse ramo. Veja quais são as principais produtoras de jogos para Android, iOS e outros celulares, e quais são suas melhores criações:

Rovio Mobile

Como ouvi uma vez, Angry Birds é a melhor mistura de aves e porcos desde que alguém quis comer ovos com bacon. Não é exagero dizer que o estúdio tomou a frente do mobile depois de Angry Birds, lançado no final de 2009. A empresa finlandesa já é bastante conhecida e devido ao sucesso do jogo passou a produzir também para 3DS, PC e para a web. Desde 2010, a Rovio não trabalha com outro título sem ser sua obra-prima e já estuda lançar a franquia em outras mídias.

Zynga

A americana Zynga começou a fazer sucesso com Mafia Wars, um dos primeiros social games a fazer sucesso. A partir daí, a empresa começou a investir nesse tipo de jogo também para celulares e todas as suas criações – FarmVille, PetVille e CityVille, além do próprio Mafia Wars – ganharam versões para as plataformas da Apple. Tudo graças ao Facebook.

Gameloft

A empresa francesa é uma das pioneiras no ramo mobile – produz jogos desde 2003 e foi responsável por franquias de peso, como Prince of Persia, Rayman e Tom Clancy’s Splinter Cell, e até desenvolvou suas próprias, como Asphalt. Com o tempo, desenvolveu games para plataformas portáteis e até consoles domésticos, mas manteve seu foco nos celulares. Hoje, está a cargo dos melhores jogos de ação para Android, iOS e Windows Mobile.

Kairosoft

Um dos poucos estúdios japoneses que se destaca nos celulares, a Kairosoft só produz para mobile e é especialista em games de simulação. Começou em 2010 e acertou em cheio com Game Dev Story – um jogo sobre o desenvolvimento de jogos, ou seja, um ‘metajogo’ – e deu início a uma série de títulos do gênero com a palavra ‘story‘ no final, todos com aquele aspecto fofinho e perfeitos para jogadores casuais.

Popcap

A empresa americana é outra que podemos chamar de veterana do mobile. É a Popcap a criadora dos hits Bejeweled e Zuma, lançados há uma década. Durante os últimos anos, concentrou a produção nos jogos casuais e, embora tenha lançado versões de seus títulos para plataformas domésticas, manteve o foco nos portáteis e no PC, tanto que um de seus carros-chefes mais recentes, Plants vs Zombies, começou nos computadores e depois invadiu os celulares, assim como os dois jogos já citados.

Halfbrick

Duas palavras: Fruit Ninja. O jogo de cortar bananas, kiwis e morangos alçou a empresa australiana ao estrelato no mundo mobile. Tanto sucesso conseguiu com o título que passou a desenvolver versões exclusivas para Kinect. Também é a responsável pelos bem aceitos Monster Dash e Age of Zombies.

Backflip

O mérito aqui é mais qualidade que sucesso. Os jogos da americana Backflip Studios não são tremendos blockbusters, ainda que tenham ganhado certa dimensão, mas são definitivamente bem feitos. E não são poucos os títulos da empresa, especializada em Android e iPhone. Os mais conhecidos são Ragdoll Blaster e Paper Toss.

