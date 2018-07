Rosalind Wiseman é uma autora americana que publicou um artigo na revista Time recentemente a respeito de uma pesquisa que fez com garotos e garotas a respeito de sua percepção dos gêneros nos videogames. Os dados colhidos, segundo ela, mostram exatamente o contrário do que a indústria acha – que garotos sempre querem ver mulheres em biquínis e objetificadas como acessórios enquanto jogam como heróis masculinos.

Primeiro vamos a alguns dados, todos referentes à pesquisa feita por Rosalind junto de Charlie Kuhn e Ashly Burch com 1,4 mil adolescentes.

– 47% dos garotos acreditam que mulheres são comumente tratadas como objetos sexuais nos jogos;

– 70% das garotas dizem não ter preferência sobre o gênero do protagonista. Com os garotos, o índice sobe para 78%;

– Garotas não gostam apenas de “jogos de menininha”, uma vez que 36% declararam jogar RPGs, 26% disseram gostar de jogos de tiro em primeira pessoa e 17% afirmaram ser adeptas de jogos de esportes;

– 55% dos garotos acreditam que os jogos precisam de mais heroínas.

Os dados mostram uma claram divergência ante o que a indústria oferece (ou pelo menos ofereceu) até agora. Logo, também em desacordo está o que o público jogador quer e o que a indústria acha que ele quer.

A indústria foi um reflexo da mentalidade social nessas quase quatro décadas de existência, com uma predominância completamente masculina tanto de público quanto de conteúdo. Nos últimos anos, porém, a mudança tem sido clara com o avanço feminino nesses e em outros âmbitos, como na quantidade de desenvolvedoras e outras mulheres envolvidas na produção de games, embora ainda haja um longo, longo caminho a percorrer em direção à igualdade.

A questão é que a indústria evoluiu muito em tecnologia, em marketing e em outras frentes, mas nem tanto nessa questão social. Há algum tempo discutimos aqui no Modo Arcade o caso de Remember Me, da Dontnod Entertainment e da Capcom, que enfrentou dificuldades em encontrar uma publisher por ter uma protagonista feminina não estereotipada, e as ideias de abertura da indústria de Neil Druckmann, diretor criativo da Naughty Dog. Ou seja, o debate existe, no mínimo, há dois anos, embora já na década passada esse tema começou a ganhar relevância, e desde então tem tomado dimensões ainda maiores, como aconteceu mais recentemente, com o caso Gamergate, resumido neste link pelo jornalista Pedro Zambarda.

A geração de jogadores mudou, e junto com ela, a mentalidade e as forças sociais. Os próprios jogadores que consumiam games nos anos 80 e 90 pensam de forma diferente. Mas a indústria, ao menos em parte, parece ter estacionado no tempo com suas concepções sociais. O conservadorismo ainda ronda alguns desenvolvedores, publishers e jogadores, e isso claramente vai na mão contrária do que o mundo vê e vive atualmente. Se os games se consideram parte da cultura – o que realmente são – precisam urgentemente atentar a isso e ao que seu público pensa. Se eles refletem o pensamento contemporâneo e ocupam uma posição proeminente ao influenciar as novas gerações, devem não apenas acompanhar as mudanças social, mas dar o exemplo com pioneirismo, liderá-las.

Mas se por um lado o conservadorismo ainda é latente, por outro as luzes da mudança brilham cada vez mais. E a prova disso foi a E3 2015. A quantidade de jogos com protagonistas femininas e mulheres apresentando as novidades do evento foi enorme. Nem de longe isso é uma crítica, e é muito mais que uma constatação. É apenas a evidência de que as coisas estão, sim, mudando. A questão é que há ainda muitos passos a serem dados nesse sentido, o que acontecerá invariavelmente. É apenas uma questão de tempo.