A Tokyo Game Show é a principal feira de videogames oriental e, embora tenha como seu foco, claro, o mercado japonês, apresenta também novidades para o lado de cá do globo. Dê uma olhada no que teve de mais legal na convenção, realizada de 20 a 23 de setembro na capital do Japão.

Realidade aumentada – A Sony está trabalhando com uma equipe de desenvolvedores de um dispositivo em formato meio-óculos-meio-capacete que reproduz uma tela de realidade aumentada em seu visor e poderá ser conectado ao Playstation 3 e ao Vita. Lembra o finado Virtual Boy da Nintendo. O objetivo, dizem os cientistas por trás do projeto, é elevar a experiência do jogador a outro nível. A novidade deve estar disponível em um futuro não muito distante e é apenas um protótipo de um conceito que pode vir a ser usado com mais frequência nos games.

Metal Gear Rising: Revengeance – A franquia da Konami é um fenômeno no mercado ocidental. No Japão, é praticamente uma religião – cujo deus é Hideo Kojima. O criador da série não apresentou nada, mas foi divulgado um vídeo do novo jogo de Metal Gear, ainda sem data a ser lançado. Importante lembrar que não se trata de Metal Gear Solid: Ground Zeroes, apresentado na PAX.

Resident Evil 6 – Às vésperas do lançamento da sexta edição do mais famoso game de zumbis, falta pouca coisa para ser divulgada. Ainda assim, cada novo trailer é uma nova inflamada na ansiedade dos fãs. Na feira japonesa, foram apresentados várias dessas imagens, inclusive de jogabilidade. Resident Evil 6 chega 2 de outubro no Ocidente.

Remember Me – O impressionante novo título da Capcom apareceu dessa vez com seu inovador sistema de combate. O vídeo informativo explica como funciona a montagem de combos e qual a finalidade de cada técnica, dando uma amostra do que deve ser um pouco das partes de ação do game.