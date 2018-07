O Writers Guild, algo como o sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos, escolheu a história de Assassin’s Creed III: Liberation como a melhor entre os games lançados em 2012. O roteiro do título da Ubisoft foi escrito por Richard Farrese e Jill Murray.

Concorreram ao prêmio 007 Legends, Assassin’s Creed III, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two, Halo 4 e Uncharted: Golden Abyss.

Assassin’s Creed III: Liberation é exclusivo do Playstation Vita e, assim como seu irmão dos consoles domésticos, se passa durante a Revolução Americana, mas não em Nova York e Boston, e sim em Nova Orleans.

O game marca a primeira vez em que uma mulher assume o papel de protagonista na série e aborda temas como escravidão, colonização e miscigenação.