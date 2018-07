A Academia Britânica de Artes da Televisão e do Cinema (BAFTA, na sigla em inglês) escolheu Dishonored (Bethesda) como o melhor jogo lançado em 2012. A premiação, porém, foi mais uma que consagrou Journey – o game independente da thatgamecompany levou cinco dos oito prêmios aos quais foi indicado.

Já o episódico The Walking Dead, jogo inspirado na série de zumbis em quadrinhos que havia surpreendido nas mais importantes premiações da indústria e era indicado em seis categorias no BAFTA Awards, faturou os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Game para Portáveis e Mobile.

A história de Dishonored, que também havia sido indicado nas categoria Melhor Design e Melhor Roteiro, se passa em Dunwall, um cidade claramente inspirada na Londres do século XVIII, mas reimaginada como uma sociedade obscura, assolada pela praga e submetida ao rígido controle governamental. A qualidade do game é indiscutível, mas é provável que estes elementos tenham chamado a atenção dos jurados da BAFTA por evocar uma identificação maior com o público britânco.

Veja abaixo a lista completa das categorias, vencedores e demais indicados do Bafta Game Awards 2013:

Melhor Jogo

Dishonored

Journey

Mass Effect 3

The Walking Dead

FIFA 13

Far Cry 3

Melhor Game de Ação

Far Cry 3

Hitman: Absolution

Call of Duty: Black Ops 2

Halo 4

Mass Effect 3

Borderlands 2

Melhor Game de Esportes/Fitness

New Star Soccer

Forza Horizon

F1 2012

Nike+ Kinect Training

Trials Evolution

FIFA 13

Melhor Game de Família

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Minecraft: XBOX 360 Edition

Just Dance 4

Skylanders Giants

Clay Jam

LEGO The Lord of the Rings

Melhor Game de Estratégia

XCOM: Enemy Unknown

Dark Souls: Prepare To Die

Diablo III

Great Big War Game

Total War Shogun 2: Fall of the Samurai

Football Manager 2013

Melhor Game para Portáveis e Mobile

The Walking Dead

LittleBigPlanet (Vita)

New Star Soccer

Incoboto

Super Monsters Ate My Condo

The Room

Melhor Game para Browser

SongPop

The Settlers Online

Merlin: The Game

Runescape

Amateur Surgeon Hospital

Dick and Dom’s HOOPLA!

Melhor Multiplayer Online

Journey

Assassin’s Creed III

Call of Duty: Black Ops II

Need For Speed Most Wanted

Halo 4

Borderlands 2

Melhor Desenvolvimento Artístico

Journey

Halo 4

Borderlands 2

Far Cry 3

The Room

Dear Esther

Melhor Desenvolvimento Sonoro

Journey

Far Cry 3

Beat Sneak Bandit

Halo 4

Assassin’s Creed III

Dear Esther

Melhor Música Original

Journey

Diablo III

Assassin’s Creed III

Thomas Was Alone

The Unfinished Swan

The Walking Dead

Melhor Performance de Voz

Danny Wallace (The Narrator) – Thomas Was Alone

Nolan North (Nathan Drake) – Uncharted: Golden Abyss

Melissa Hutchinson (Clementine) – The Walking Dead

Dave Fennoy (Lee Everett) – The Walking Dead

Adrian Hough (Haytham) – Assassin’s Creed III

Nigel Carrington (The Narrator) – Dear Esther

Melhor Roteiro

The Walking Dead

Journey

Far Cry 3

Thomas was Alone

Mass Effect 3

Dishonored

Melhor Design

Journey

Dishonored

Far Cry 3

XCOM: Enemy Unknown

Borderlands 2

The Walking Dead

Inovação em Games

The Unfinished Swan

Fez

Call of Duty: Black Ops II

Wonderbook: Books of Spells

Journey

Kinect Sesame Street TV

Melhor Jogo Britânico

The Room

Need for Speed Most Wanted

Forza Horizon

Dear Esther

Super Hexagon

LEGO: The Lord of the Rings

Melhor Game Estreante

The Unfinished Swan

Deadlight

Forza Horizon

Dear Esther

Proteus

The Room

Melhores apostas para 2013

Starcrossed (Kind of a Big Deal)

Project Thanatos (Raptor Games)

Pixel Story (Loan Wolf Games)

Homenageado do Ano

Gabe Newell (Valve)