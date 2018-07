Começa neste sábado, 27, no Centro Cultural São Paulo, a edição deste ano do BIG Festival (Brazil’s Independent Games Festival), focado na produção independente dos estúdios brasileiros. É a 3ª edição do evento e, como nos outros anos, a entrada é gratuita. A expectativa é que 12 mil pessoas, entre game designers e público em geral, participem do festival.

O BIG tem novidades em 2015. Além da tradicional premiação aos melhores jogos independentes brasileiros, haverá um fórum de negócios e uma seção de negociações B2B, voltada aos players da indústria de games que contará com representantes de empresas estrangeiras.

Há ainda o Big Change, voltado à apresentação e discussão de games como ferramenta para a aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo, a conscientização, a sensibilização e a transformação de comportamentos e atitudes.

Outra novidade é a realização de palestras no Rio de Janeiro nos dias 4, 6 e 7 de julho.

A programação, que vai até 5 de julho em São Paulo, pode ser encontrada no site www.bigfestival.com.br. O BIG abre de terça a sexta, das 10h às 20h, e de sábado e domingo, das 10h às 18h. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000, no Paraíso.