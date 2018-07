As cidades de São Paulo e Porto Alegre serão as sedes do Brazil’s Independent Games Festival, o BIG, neste final de semana. O evento, que chega a sua segunda edição em 2014, reúne games independentes nacionais e de outros países da América Latina e serve como plataforma para a divulgação e a disseminação da cultura de jogos independentes no Brasil.

Em São Paulo, o evento ocorrerá no Centro Cultural São Paulo, com exposição gratuita, premiação dos melhores jogos, workshops, palestras e rodadas de negócios, entre outras atividades.

Na capital gaúcha, o BIG terá participação com rodadas de negócios que ocorrem nos dias 14 e 15 no Centro de Eventos FIERGS. Em terras paulistanas, as rodadas ocorrem entre os dias 12 e 14.A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), por meio do projeto Brazilian Game Developers realizado com a Abragames, é parceira da iniciativa.

Entre os convidados internacionais que marcarão presença no BIG deste ano estão Joel Brenton, vice-presidente sênior de mobile da 505 Games; Craig Morrison, desenvolvedor da Blizzard; David Chiu, diretor de relacionamentos com o desenvolvedor do Kongregate; e Hector Sanchez, produtor do Sony Santa Monica; Jason Della Rocca, diretor executivo do Execution Labs de Montreal, Canadá; e Tim Besser, CEO para América Latina da European Games Group, entre outros.

O local terá também exposição interativa com 35 TVs e sessão de cinema do filme “Free to Play”, que conta a história de três pro gamers, às 19h da quarta-feira.

Mais informações podem ser encontradas diretamente no site do BIG Festival e na página do evento no Facebook.