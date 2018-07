Activision se acostumou com o topo da lista

Sem surpresas. Pelo quatro ano consecutivo, a Activision emplacou sua franquia de tiro em primeira-pessoa no topo da lista dos títulos mais vendidos nos Estados Unidos, segundo o NPD Group. O relatório não detalha números, mas indica que Call of Duty: Black Ops II manteve a tradição da série, que também encabeçou o ranking com as edições Modern Warfare 3 (2011), Black Ops (2010) e Modern Warfare 2 (2009).

A franquia de futebol americano da EA, Madden NFL 13, ficou na segunda posição, seguida do exclusivo para Xbox 360 Halo 4. A Ubisoft emplacou os dois postos seguintes com Assassin’s Creed III e Just Dance 4. A Take Two também aparece com dois títulos – NBA 2K13 e Borderlands 2 – em 6º e 7º respectivamente. No oitavo lugar, a Activision volta a figurar com Call of Duty: Modern Warfare 3, enquanto Lego Batman 2: DC Super Heroes, da Warner, aparece em 9º. Fifa 13, da EA, fecha a lista.

Mas alguns dos números divulgados pelo NPD Group não são motivo de comemoração. As vendas no varejo caíram 22% no ano passado em relação a 2011, passando de US$ 16,99 bilhões paraUS$ 13,26 bilhões. A categoria de hardwares liderou a queda, registrando uma diminuição de 27% em relação ao ano retrasado.