Foram quatro dias de novidades, apresentações e surpresas. A Brasil Game Show deste ano, a maior realizada até então, marca definitivamente o País e a América Latina como os mercados da vez para as gigantes dos videogames.

De 11 a 14 de outubro, a feira recebeu 100 mil visitantes. A expectativa da organização era que os ingressos se esgotassem ao final do evento, mas isso ocorreu bem antes da previsão.

O saldo foi positivo, segundo Marcelo Tavares, o principal nome por trás da BGS. “Tudo superou nossas expectativas – o público, a presença internacional, o trabalho desenvolvido pelos expositores. Sabemos que há coisas em que melhorar, mas o feedback da imprensa e de todos os que participaram foi bastante positivo”, disse.

Os planos para o ano que vem já começaram a ser traçados. A feira terá mais um dia de duração e o espaço para os expositores será ainda maior – consequentemente comportando mais público. “Queremos a participação ativa de todos para que o evento tenha a cara que o público quer. Hoje temos a cara da E3, mas somos abertos aos jogadores e queremos ouvir sugestões até para trazer outros conceitos”, afirmou Tavares.

A força da BGS mostrou-se com a presença das chamadas Big Three – Nintendo, Microsoft e Sony, as “três grandes” – expondo o que reservam de melhor para o final do ano e para o início de 2013. Além delas, outros nomes de peso como EA, Ubisoft, Capcom e Konami ampliaram a magnitude da feira.

A maioria foi para jogar. Alguns foram competir. Outros foram vestidos de seus personagens favoritos. Houve até quem só estivesse como acompanhante, mas se rendeu à diversão e acabou se interessando por um game ou outro.

Mas os principais astros foram os games. Sejam recém-lançados – Resident Evil 6, Dishonored – ou ainda aguardados – Halo 4, Call of Duty: Black Ops 2, God of War: Ascension, Devil May Cry e o próprio Wii U -, foram eles os responsáveis por atrair a legião de gamers apaixonados que resistiu às filas intermináveis para sentir o gostinho dessas novidades.

Tavares garantiu que já há negociações com empresas que não estiveram presentes em 2012 para que venham nos próximos anos. A promessa é de que, a cada edição, mais e mais produtoras se interessem em trazer suas novidades. O otimismo é evidente e se depender das tendências de mercado, a BGS ganhará ainda mais relevância em 2013. Sorte que a organização tem um ano inteiro para trabalhar nisso.