O Newzoo, instituto de pesquisa sobre o mercado de games, divulgou recentemente novos dados do consumo de jogos no Brasil e constatou o que outros estudos já vêm dizendo há algum tempo – o brasileiro é adepto dos jogos sociais.

O segmento de social games é o mais popular no País, atraindo 45,2 milhões de brasileiros, o que faz o país o maior mercado do Ocidente em usuários de jogos presentes em redes sociais. Mais de um terço das pessoas que navegam na internet (36%) jogam esse tipo de game ao menos uma vez por semana.

Apesar da avidez do brasileiro por esse tipo de jogo, é nos computadores, e não nos celulares e tablets que ele joga. Os primeiros dados que mostram isso são as posições do Brasil no ranking de receita das lojas de aplicativos: 11º lugar na App Store de iPads, 16º na de iPhones e 18º no Google Play, do Android.

O segundo é a quantidade de brasileiros que usam o computador como plataforma para jogar, sejam jogos casuais ou hardcore: 47,1 milhões, ou 96,5% das 48,8 milhões das pessoas que consomem games no País. Além disso, 11,1 milhões (22,6%) dos jogadores usam as quatro telas (computador, TV, celular e tablet/portátil) para jogar.

Retomando o quesito segmento, atrás dos social games estão, empatados, consoles e PC/Mac, com 33,7 milhões de adeptos cada. Smartphones vêm atrás com 25,8 milhões, seguido de perto pelos MMOs (25,2 milhões).

O infográfico completo com os dados do mercado brasileiro está no site do Newzoo. O instituto informa que, para traçar o perfil do consumidor de games do Brasil, utilizou mais de 200 variáveis que englobam comportamento, consumo e informações demográficas.