Se criar um bom jogo não parece tarefa fácil, imagine fazê-lo em 48 horas. Essa é a proposta do Global Game Jam, evento que reúne mais de 10 mil pessoas em todo o mundo para desenvolver títulos independentes em um único final de semana.

Na edição deste ano, a quinta desde que o evento teve início, o GGJ começa no dia 25 de janeiro em 275 locais espalhados por 58 países, inclusive no Brasil, que abriga 22 postos (veja a lista completa aqui). Os interessados devem procurar o local onde desejam participar e se inscreverem, pois as vagas são limitadas.

Os ‘jams’ funcionam da seguinte forma – os participantes se reúnem na noite da sexta-feira e recebem o tema dos organizadores, para então iniciar o desenvolvimento do jogo, que deve ser concluído na noite do domingo. Mas não se trata de uma competição, e sim uma forma de colocar jogadores, desenvolvedores e entusiastas em contato e estimular o pensamento criativo entre aqueles relacionados ao mundo dos games.

“A melhor parte dos jams é que estamos todos fazendo a mesma coisa em todo o mundo, unificados sob um único tema. As diferenças culturais são pequenas e criamos um mundo sem fronteiras”, diz Susan Gold, presidente da instituição que organiza o evento, a Global Game Jam Inc.

Com tantas criações saindo do forno ao mesmo tempo, é natural que algumas tornem-se algo mais. De acordo com Susan, há games que, do GGJ, vão para as lojas de aplicativos da Apple e do Android, são vendidos para publishers e até recebem nomeações no Independent Game Festival (IGF), o maior evento do ramo.

O site do GGJ têm todas as informações sobre quais são os países participantes, como se dá o desenvolvimento dos games e até como fazer para registrar seu próprio local. Também vale acompanhar a página do evento no Facebook para saber das novidades.