A Campus Party (CPBR6) talvez seja a maior convenção tecnonerd brasileira e justamente por isso tenha tantas atrações interessantes para quem gosta de jogos. Como sempre, muita gente participa das centenas de palestras, workshops, mesas e debates do evento e fica difícil saber para onde ir e o que acompanhar sem se perder na infinidade de compromissos dos campuseiros.

Mas vamos facilitar seu trabalho. Abaixo você encontra tudo o que a Campus Party terá relativo a videogames – o que vai de campeonatos até oficinas de desenvolvimento. A sexta edição do evento no Brasil vai acontecer entre os dias 28 de janeiro e 3 de fevereiro no Anhembi, em São Paulo.

Terça-feira, 29 de janeiro

Palestra – Ganhando o mundo com a IGDA-SP

10:00 – 11:00 – Palco Stadium

Palestra – Como divulgar seu jogo sem ter um rupee no bolso

14:30 – 15:30 – Palco Stadium

Palestra – Livros para jogar, games para ler

15:45 – 16:45 – Palco Stadium

Palestra – Mobile Social Games: tendências brasileiras e internacionais – com Ryotaro Shima

17:30 – 18:30 – Palco Principal

Palestra – Insert Coin – Press Start: Os Arcades não morreram!

21:45 – 22:45 – Palco Stadium

=========================================

Quarta-feira, 30 de janeiro

Palestra: Gamer empreendedor: criar, administrar, jogar!

10:00 – 11:00 – Palco Stadium

Palestra: O que você aprende com os jogos digitais?

11:15 – 12:15 – Palco Stadium

Palestra – Zen Dgital: filosofia, arte marcial e game design

15:45 – 16:45 – Palco Stadium

Palestra – Criando Jogos para o PS Vita com C#

16:30 – 17:30 – Palco Pitágoras

Palestra – Life’s a journey not a destination: do RPG ao MMORPG

17:00 – 18:00 – Palco Stadium

Keynote – Nolan Bushnell, fundador da Atari

19:00 – 20:00 – Palco Principal

Palestra – Criando Jogos Multiplataforma com MonoGame e .NET

20:30 – 21:20 – Palco Pitágoras

Palestra – Jogos e Autoconhecimento

22:10 – 23:00 – Palco Pitágoras

=========================================

Quinta-feira, 31 de janeiro

Palestra: Simuladores de corrida: velocidade e adrenalina

10:00 – 11:00 – Palco Stadium

Palestra – 5 dicas para fazer grandes animações em jogos 2D

11:15 – 12:15 – Palco Stadium

Palestra – Gamificação da Pedagogia

11:15 – 12:30 – Cross Space

Palestra – E se os NPC falassem a nossa língua?

14:30 – 15:30 – Palco Stadium

Palestra – O novo jornalismo gamer

15:45 – 16:45 – Palco Stadium

Palestra – Alcance o próximo nível com os Serious Games

20:30 – 21:30 – Palco Stadium

=========================================

Sexta, 1 de fevereiro

Oficina – Gamifique meu negócio

10:00 – 11:00 – Palco Hypatia

Palestra – Desenvolvimento de games para Android 4.1

10:00 – 11:00 – Palco Stadium

Palestra – Street Fighter III – Fuurinkazan: animação 3D

14:30 – 15:30 – Palco Stadium

Palestra – Como desenvolver o próximo jogo de 1 milhão de dólares

15:45 – 16:30 – Palco Stadium

Palestra – Onde nascem os jogos?

20:30 – 21:30 – Palco Stadium

Palestra – Produção de games com tecnologia livre ou proprietária, qual usar?

21:45 – 22:45 – Palco Sócrates

=========================================

Sábado, 2 de fevereiro

Palestra: Quando os pixels ganharam vida: a história do videogame

10:00 – 11:00 – Palco Stadium

Palestra – Gamification & Interfaces Lúdicas

15:45 – 16:45 – Palco Michelangelo

Mesa – Top 5 Indie Team

15:45 – 16:45 – Palco Stadium

Ainda há os campeonatos de League of Legends, Starcraft II, PES 2013 e Mortal Kombat; simuladores de helicóptero, avião de grande porte, táticas militares, carros e a típica atmosfera das grandes convenções. Quer saber mais? Aqui está o site do evento.