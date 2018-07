Alguns filmes dariam bons jogos, certo? Outros, nem tanto. Mas quem joga sempre imagina como seriam os games de alguns longas assistidos no cinema. O pessoal do Cinefix, um canal de cinema do YouTube, dá uma forcinha à imaginação e transforma algumas dessas obras primas em games retrô na seção 8 Bit Cinema.

Os filmes reimaginados em vídeos de mais ou menos dois minutos e meio abrangem desde clássicos como O Iluminado e Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, e Blade Runner, de Ridley Scott, até obras recentes como A Origem e Thor.

A reinterpretação aproveita games com a temática semelhante à do filme. Procurando Nemo, por exemplo, lembra Ecco The Dolphin, enquanto Clube da Luta poderia muito bem se passar por Streets of Rage. Já em Homem de Ferro, os sprites são os mesmos usados em Mega Man.

Prato cheio para os cinéfilos, que vão perceber a fidelidade à trama e à trilha sonora originais. Abaixo, mais um exemplo clássico: Pulp Fiction. Para ver os outros filmes, clique aqui.