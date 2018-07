Não é raro que alguns jogos completem 25 ou até 30 anos. Mas se uma franquia chega a essa marca, quer dizer que ela tem um apelo cultural e até emocional entre seus fãs. Significa, também, que trata-se de uma série de títulos de qualidade, que conquistou uma base de jogadores que provavelmente a acompanhou e a ajudou a sobreviver diante da enxurrada de novos games que chegaram ao mercado.

Franquias como essas têm um poder incomum em seu nome. Somente a menção sobre um novo lançamento é capaz de movimentar todos os ânimos. Com uma nova geração de jogadores que acaba tornando-se adepta dessas séries, é uma boa iniciativa introduzir no mercado coleções comemorativas que levam os títulos antigos aos mais jovens e saciam a sede de nostalgia dos mais velhos.

A Konami lançou recentemente Metal Gear Solid: The Legacy Collection justamente com esse objetivo. A coletânea reúne seis jogos da icônica franquia de Hideo Kojima, servindo como memorial da série e como aperitivo para Metal Gear Solid V, que já está em produção.

“Acreditamos que é importante para os fãs ter acesso a produtos como essa coleção, e que esteja disponível também para os novos jogadores. É igualmente importante que nós caminhemos em uma direção que mantenha nossa base de fãs e que possamos trazer mais fãs para esse universo”, afirma John Choon, gerente de marca da franquia.

A coleção celebra os 25 anos da série, completados em 2012, e cumpre um papel fundamental para franquias conhecidas, que é homenageá-las. Algumas delas são tão importantes para a cultura e para a história dos jogos que se tornaram veradeiras marcas, com direito a fãs que criam enciclopédias digitais do assunto – as chamadas wikis.

É o caso dea série da Konami, cujo nascimento data de 1987, quando Solid Snake apareceu em seu primeiro jogo, no MSX. Embora somente tenha estourado mais de uma década depois, com Metal Gear Solid, do Playstation, em 1998, conservou seus elementos essenciais e, como um produto de qualidade, criou uma base de fãs que não para de crescer.

“A franquia significa muito para a Konami. O fato de a série estar no mercado há tanto tempo ilustra a sua importância. Ela recebeu vários prêmios ao longo dos anos, o que é uma prova de que os fãs e críticos sabem o quanto é importante. Estamos orgulhosos de onde Metal Gear Solid chegou e para ainda está caminhando”, avalia Choon.

As palavras de Choon poderiam ser associadas a dezenas de outras franquias, mesmo as que só surgiram na década de 2000, mas que logo encontraram seu espaço entre os clássicos. Apenas para citar algumas: da Capcom, Street Fighter e Resident Evil; da Square Enix, Tomb Raider e Final Fantasy; da Nintendo, The Legend of Zelda, Metroid e tantas outras. Poucas, porém, têm coleções que reúnem, se não todos, seus principais títulos. O que é uma pena, uma vez que cada uma delas têm uma legião de fãs que não enxergam os games antigos como velhos, e sim como pedaços da história dos games e, porque não, de sua própria. Do outro lado, há os novos jogadores, sempre interessados em descobrir as origens de seus jogos preferidos.

A importância desse tipo de produto, portanto, não é apenas mercadológica. As coleções valorizam as franquias do ponto de vista histórico e cultural e mostram como a indústria amadureceu ao longo dos anos. As próprias publishers também se valorizam, uma vez que prestam uma homenagem ao seu trabalho de tempos atrás. São, portanto, ítens indispensáveis para manter e presentear os jogadores de longa data e angariar novos fãs.