O GameFAQs é o pastor dos desamparados dos games. Perdido? Não sabe o que fazer para avançar? Quer a melhor estratégia para vencer determinado inimigo? Abra o navegador, entre no site, busque o jogo desejado e pronto – guias e mais guias mostram como acabar o game de cabo a rabo. Mas esse é só um (e o mais conhecido) benefício que o portal oferece. Há muito mais a ser explorado. Por isso, o Modo Arcade preparou um guia prático para fazer uso de todo o potencial do site.

Crie sua conta

Para início de conversa, o melhor é criar uma conta. Coisa simples, como em qualquer outra página. É só ter um nome de usuário e um email que está tudo pronto. Assim dá para ter acesso a todas as funcionalidades.

Guias

A primeira e mais importante função do GameFAQs é ajudar e tirar dúvidas. O próprio nome do site vem de um acrônimo comum nos Estados Unidos, FAQs, que corresponde a “frequently asked questions”, algo como “perguntas mais frequentes”. Mas o material publicado pelos próprios usuários vai além das perguntas e respostas e envolve verdadeiros livros que fazem o passo-a-passo dos games. Aqui, o importante é saber bem o que procura, pois há guias genéricos e outros especializados em um determinado aspecto do jogo. Os melhores são sinalizados por uma estrela, mas a dica é escolher os mais bem organizados, nos quais é possível encontrar os trechos procurados por comandos de busca de texto.

Na mesma linha, o site oferece a relação completa de troféus e conquistas de cada game. Jogadores de PlayStation e Xbox podem checar os requerimentos para desbloquear cada um deles e usar a relação como guia sem precisar parar o jogo para consultar o progresso pessoal.

O último ponto deste tópico é a colaboração, seja ela direta ou indireta (enviando dúvidas para os autores das publicações). Se quiser criar o próprio passo-a-passo, tenha em mente que é necessário muito tempo para desentranhar completamente o jogo. Uma alternativa pode ser um guia especializado, seja ele sobre inimigos, chefes, armas e golpes ou algo que seja útil e bastante pontual. A maioria é publicada em inglês, mas também existe uma demanda considerável por publicações em português. É necessário uma conta para contribuir e respeitar as regras de formatação.

Informações

O GameFAQs também é uma verdadeira enciclopédia dos videogames. Praticamente tudo o que já foi lançado no Ocidente ou no Oriente está registrado no site. Isso inclui data de lançamento, desenvolvedora, publisher, imagens da caixa e do jogo, vídeos, resumo, classificação indicativa, créditos e muito mais. Até informações sobre consoles. Ou seja, é o lugar perfeito para tirar dúvidas e confirmar informações sobre títulos.

Esse aspecto se estende também a desenvolvedoras, publishers e profissionais da indústria. Na aba “Features“, há as opções “Game Companies” e “Game Credits“. Na primeira, dá para saber quais jogos cada empresa fez ou lançou e quando. Já a segunda revela a função desempenhada por profissionais no desenvolvimento dos games.

Também sob “Features” existe a seção “This Day in Gaming“, que mostra as notícias da indústria que aconteceram na mesma data, mas em anos anteriores. Não é tão útil, mas vale pela curiosidade e para saber como as novidades eram anunciadas antigamente.

Comunidade

O que faz do GameFAQs essa gigantesca ferramenta são os usuários e é nos fóruns que a participação é mais ativa. Lá discute-se tudo, das tendências da indústria até o sabor de pizza preferido. Algumas discussões reservam argumentos interessantes sobre o mundo dos games, então é sempre bom dar um passada para ver o que a comunidade está falando. Os tópicos podem ser filtrados por console, tema e região, por exemplo. Para participar, é preciso ter uma conta.

Há algum tempo o site passou a oferecer funcionalidades de redes sociais. A principal delas é o “My Games”, que fica atrelada à conta do usuário. Com base no banco de dados do site, dá para criar uma lista de todos os games já jogados e avaliá-los, dizendo qual a porcentagem completada, quanto tempo levou para completá-lo e qual a nota.

Por fim, existe a seção “Top 10 Lists”, em que os usuários enviam suas próprias listas de melhores ou piores de alguma coisa. O assunto pode ser qualquer um, desde que relacionado a games. Exemplos são “Os 10 melhores personagens que usam fogo” e “As 10 melhores telas iniciais”.

O site também informa quais as mais novas contribuições e lançamentos de games recentes na seção “What’s New“, promove enquetes diárias (com direito a competições sobre personagens que funcionam como um bolão e valem prêmios) e listas dos games mais jogados e procurados. Em suma, uma ferramenta completa e gratuita. Use e abuse dela!