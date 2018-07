Os indicados ao Game Awards, premiação que surgiu recentemente com respaldo de muitas das grandes empresas que compõem o mercado, foram divulgados recentemente e, ao menos na categoria principal, de Jogo do Ano, não houve nenhuma surpresa. Disputam o título máximo Fallout 4, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Bloodborne, The Witcher III: Wild Hunt e Super Mario Maker.

Os vencedores serão anunciados em cerimônia realizada em Los Angeles no dia 3 de dezembro – que poderá ser assistida a partir do site oficial da premiação. Ao todo são 16 categorias cujos vencedores são definidos pelo júri e mais seis nas quais a decisão cabe aos fãs. Veja a lista completa de indicados abaixo.

Jogo do Ano

BLOODBORNE (FromSoftware / Sony Computer Entertainment)

FALLOUT 4 (Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN (Kojima Productions / Konami)

SUPER MARIO MAKER (Nintendo)

THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD Projekt Red / Warner Bros Interactive Entertainment)

Estúdio do Ano

CD PROJEKT RED

FROMSOFTWARE

KOJIMA PRODUCTIONS

NINTENDO

Melhor Jogo Independente

HER STORY (Sam Barlow)

ORI AND THE BLIND FOREST (Moon Studios)

ROCKET LEAGUE (Psyonix)

UNDERTALE (tobyfox)

Melhor Jogo para Mobile/Portátil

FALLOUT SHELTER (Bethesda Game Studios | Behaviour Interactive / Bethesda Softworks)

LARA CROFT GO (Square Enix Montreal / Square Enix)

MONSTER HUNTER 4: ULTIMATE (Capcom)

PAC-MAN 256 (Hipster Whale / Bandai Namco Entertainment)

Melhor Narrativa

HER STORY (Sam Barlow)

LIFE IS STRANGE (DONTNOD Entertainment / Square Enix)

TALES FROM THE BORDERLANDS (TellTale Games)

THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD Projekt Red / Warner Bros Interactive Entertainment)

UNTIL DAWN (Supermassive Games / Sony Computer Entertainment)

Melhor Trilha Sonora

FALLOUT 4 (Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

HALO 5: GUARDIANS (343 Industries / Microsoft Studios)

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN (Kojima Productions / Konami)

ORI AND THE BLIND FOREST (Moon Studios / Microsoft Studios)

THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD Projekt Red / Warner Bros Interactive Entertainment)

Melhor Dublagem

ASHLY BURCH AS CHLOE PRICE (LIFE IS STRANGE)

CAMILLA LUDDINGTON AS LARA CROFT (RISE OF THE TOMB RAIDER)

DOUG COCKLE AS GERALT (THE WITCHER 3: WILD HUNT)

MARK HAMILL AS THE JOKER (BATMAN: ARKHAM KNIGHT)

VIVA SEIFERT (HER STORY)

Games for Change

CIBELE (Star Maid Games)

HER STORY (Sam Barlow)

LIFE IS STRANGE (DONTNOD Entertainment / Square Enix)

SUNSET (Tale of Tales)

UNDERTALE (tobyfox)

Melhor Jogo de Tiro

CALL OF DUTY: BLACK OPS 3 (Treyarch / Activision)

DESTINY: THE TAKEN KING (Bungie / Activision)

HALO 5: GUARDIANS (343 Industries / Microsoft Studios)

SPLATOON (Nintendo)

STAR WARS BATTLEFRONT (DICE / Electronic Arts)

Melhor RPG

BLOODBORNE (FromSoftware / Sony Computer Entertainment)

FALLOUT 4 (Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks)

PILLARS OF ETERNITY (Obsidian Entertainment / Paradox Interactive)

THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD Projekt Red / Warner Bros Interactive Entertainment)

UNDERTALE (tobyfox)

Melhor Jogo de Luta

GUILTY GEAR XRD –SIGN– (Arc System Works / Aksys Games)

MORTAL KOMBAT X (NetherRealm Studios / Warner Bros Interactive Entertainment)

RISE OF INCARNATES (Bandai Namco Entertainment)

RISING THUNDER (Radiant Entertainment)

Melhor Jogo de Ação e Aventura

ASSASSIN’S CREED SYNDICATE (Ubisoft Quebec / Ubisoft)

BATMAN: ARKHAM KNIGHT (Rocksteady Studios / Warner Bros Interactive Entertainment)

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN (Kojima Productions / Konami)

ORI AND THE BLIND FOREST (Moon Studios / Microsoft Studios)

RISE OF THE TOMB RAIDER (Crystal Dynamics / Microsoft Studios)

Melhor Jogo para Família

DISNEY INFINITY 3.0 (Avalanche Studios / Disney Interactive Studios)

LEGO DIMENSIONS (Traveller’s Tales / Warner Bros Interactive Entertainment)

SKYLANDERS: SUPERCHARGERS (Vicarious Visions | Beenox Studios / Activision)

SPLATOON (Nintendo)

SUPER MARIO MAKER (Nintendo)

Melhor Jogo de Esportes e Corrida

FIFA 16 (EA Canada / Electronic Arts)

FORZA MOTORSPORT 6 (Turn 10 Studios / Microsoft Studios

NBA 2K16 (Visual Concepts / 2K Sports)

PRO EVOLUTION SOCCER 2016 (PES Productions / Konami)

ROCKET LEAGUE (Psyonix)

Melhor Multiplayer

CALL OF DUTY: BLACK OPS 3 (Treyarch / Activision)

DESTINY: THE TAKEN KING (Bungie / Activision)

HALO 5: GUARDIANS (343 Industries / Microsoft Studios)

ROCKET LEAGUE (Psyonix)

SPLATOON (Nintendo)

Melhor Direção de Arte

BATMAN: ARKHAM KNIGHT (Rocksteady Studios / Warner Bros Interactive Entertainment0

BLOODBORNE (FromSoftware / Sony Computer Entertainment)

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN (Kojima Productions / Konami)

ORI AND THE BLIND FOREST (Moon Studios / Microsoft Studios)

THE WITCHER 3: WILD HUNT (CD Projekt Red / Warner Bros Interactive Entertainment)

Jogo de eSports do Ano

CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE (Sledgehammer Games / Activision)

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (Valve)

DOTA 2 (Valve)

HEARTHSTONE (Blizzard Entertainment)

LEAGUE OF LEGENDS (Riot Games)

Melhor Criação de Fã

GTA V – TARGETS (Hoodoo Operator)

PORTAL STORIES: MEL (Prism Studios)

REAL GTA (Corridor Digital)

TWITCH PLAYS DARK SOULS (Twitch Community)

Celebridade do Ano

CHRISTOPHER “MONTECRISTO” MYKLES

GREG MILLER

MARKIPLIER

PEWDIEPIE

TOTALBISCUIT

Equipe de eSports do Ano

EVIL GENIUSES

FNATIC

OPTIC GAMING

SK TELECOM T1

TEAM SOLOMID

Atleta de eSports do Ano

KENNY “KENNYS” SCHRUB (Counter-Strike Global Offensive / Team EnVyUs)

LEE “FAKER” SANG-HYEOK (League of Legends / SK Telecom T1)

OLOF “OLOFMEISTER” KAJBJER (Counter-Strike Global Offensive / Fnatic)

PETER “PPD” DAGER (Dota 2 / Evil Geniuses)

SYED SUMAIL “SUMA1L” HASSAN (Dota 2 / Evil Geniuses)

Jogo Mais Esperado de 2016

HORIZON ZERO DAWN (Guerrilla Games / Sony Computer Entertainment)

NO MAN’S SKY (Hello Games)

QUANTUM BREAK (Remedy Entertainment / Microsoft Studios)

THE LAST GUARDIAN (GenDesign/ Sony Computer Entertainment)

UNCHARTED 4: A THIEF’S END (Naughty Dog / Sony Computer Entertainment)