Em 2004, o americano James Rolfe deu início a uma websérie intitulada Angry Nintendo Nerd, em que assumia o papel de um nerd cuja tarefa era jogar os piores jogos do NES. Os vídeos ficaram famosos, ele acabou se associando a outros sites de conteúdo de games e expandiu seus horizontes, tornando-se o Angry Video Game Nerd ao fazer reviews de títulos de outras plataformas antigas.

Rolfe, na realidade, é cineasta – tem até um site onde hospeda suas produções e faz comentários, o Cinemassacre, que se tornou uma produtora. Por isso, o “Nerd”, como é conhecido no mundo dos games, decidiu investir mais a fundo em sua carreira cinematográfica e lançou um longa com o seu principal personagem: Angry Video Game Nerd: The Movie.

O nerd deixa de lado os reviews humorísticos, que dão lugar a uma narrativa fictícia inspirada em histórias reais – mais precisamente ao caso dos cartuchos de E.T. – The Extraterrestrial enterrados (e desenterrados recentemente) em Alamogordo, no Novo México. Todo o resto que permeia os filmes do nerd, porém, está lá – piadas com jogos ruins, montagens e efeitos especiais propositalmente mal feitos, humor negro e palavrões. Muitos.

A página do filme no Vimeo (onde uma cópia digital pode ser lugada ou comprada), avisa: “Esse filme é independente e de baixo orçamento, feito sem o qualquer envolvimento de grandes estúdios, completamente financiado pelos fãs. Esse filme foi feito por fãs, para fãs”. Veja o trailer abaixo.

Quem curte o trabalho do nerd e o acompanha, vai curtir, pois certamente o faz pela nostalgia e pelas risadas. Para quem não está familiarizado com o personagem e suas piadas, selecionamos os três melhores vídeos da série Angry Video Game Nerd para sentir um pouco do que se trata esse símbolo da cultura dos videogames na internet.

Bible Games – Nesse episódio, o nerd avalia uma coleção de jogos que têm a Bíblia como tema. Descobre, entre eles, um rip off do clássico Wolfenstein 3D e outras coisas completamente desvinculadas de religião.

Friday 13th – Da época em que ele ainda usava a trilha sonora original, composta por Mike Mattei, antes de os fãs inundarem sua caixa de entrada com versões caseiras (que ele sempre adorou). Nesse episódio, ele recebe uma visita especial – Jason Vorhees.

Power Glove – O nerd nçao faz review de apenas um jogo, e sim da Power Glove, um periférico do antigo NES. Ele joga – ou ao menos tenta jogar – títulos clássicos do console da Nintendo e o resultado são situações hilárias.

Superman 64 – Ele abre o vídeo dizendo que “a espera finalmente acabou”. Considerado por muitos como o pior jogo de todos os tempos, Superman 64 sempre foi um dos mais pedidos para que o nerd avaliasse. E ele se rendeu aos fãs, como sempre faz.