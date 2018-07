Quinze jogos estão na lista dos títulos que serão os primeiros a integrar o Hall da Fama dos Videogames do The Strong National Museum of Play, dos Estados Unidos. Os games foram indicados por jogadores de todo o mundo e agora passarão por um corpo de conselheiros composto por jornalistas, estudiosos e desenvolvedores que selecionarão os primeiros a receber a honra – o que será revelado no dia 4 de junho. Não se sabe, porém, quantos serão escolhidos.

“Os 15 finalistas para o Hall da Fama dos Videogames remetem a diferentes décadas, plataformas de jogos e lugares – mas o que todos têm em comum é seu inegável impacto na cultura popular e na sociedade em geral”, disse, em comunicado, Jon-Paul Dyson diretor do museu. “Se é o revolucionário Pong ou a recente sensação viral Minecraft, todos esses jogos ajudaram a moldar a forma como as pessoas jogam e se relacionam”, completou.

Apenas para recordar, os jogos escolhidos atendem – ou devem atender – a excelência em quatro quesitos: status de ícone, longevidade, alcance geográfico e influência.

Os 15 finalistas (com uma breve análise sobre cada um) são:

The Oregon Trail (1971)

Criado como uma ferramenta educacional, foi um sucesso absoluto, pioneiro no conceito de storytelling. Dos clássicos, porém, é um dos que menos tem bagagem cultural. Se passar no corte, será devido à relevância como um dos primeiros jogos eletrônicos.

Pong (1972)

Considerados por muitos como o primeiro videogame a de fato ser reconhecido como tal, e um dos primeiros programas a rodar em uma plataforma específica para jogos. Clássico absoluto cuja importância história garante um lugar na lista.

Pac-Man (1980)

Clássico dos clássicos, símbolo da cultura popular, o mais reconhecido mascote dos games e o título que mais faturou na época de ouro dos arcades – e também o principal nome desta era. Certamente entra no corte.

Tetris (1984)

Aos 30 anos, segue atual. É o jogo mais adaptado da história – e um dos mais viciantes. Não raro é objeto de estudo para pesquisadores e sua popularidade é inegável. Outro que entra na lista.

Space Invaders (1978)

Mais um que fez dos arcades a febre que foram nos anos 80 e que também é amplamente reconhecido, mas perde em popularidade para outros títulos finalistas, o que o coloca em xeque.

Super Mario Bros. (1985)

Nome certo para a primeira leva. Fez explodir os consoles domésticos no final dos anos 80, ajudando a reerguer a indústria, além de ser a maior referência do gênero “plataforma”. Obra-prima de Shigeru Miyamoto.

The Legend of Zelda (1986)

Apesar de ser um “fan favorite” da primeira leva da Nintendo, um tremendo clássico no quesito aventura e um pioneiro do conceito “mundo aberto”, deve entrar somente se houver bastante “vagas” neste primeiro corte.

Sonic the Hedgehog (1991)

Outra “fan favorite” que não deve entrar por motivos de Super Mario Bros. É inegavelmente um grande jogo, mas tudo o que representa fica à sombra do concorrente.

Doom (1993)

É o representante dos jogos de tiro em primeira pessoa da lista e, dada a importância que esse gênero ganhou nos últimos anos, deve entrar no corte.

FIFA (1993)

Representa o momento em que os jogos de esporte começaram a virar coisa séria, com aspectos oficiais, além de ser um ótimo jogo, mas não é o suficiente para um primeiro corte com tantos concorrentes de peso.

Pokémon (1996)

Poucos jogos fizeram por suas plataformas o que Pokémon fez pelo Game Boy. O game também virou uma franquia multimilionária com conteúdo para outras mídias e setores do entretenimento. Se entrar na lista, deve isso ao peso cultural que ganhou e ao fato de ter transformado os portáteis em algo bem grande na indústria.

The Sims (2000)

Absolutamente popular, pioneiro nos jogos de socialização, e que de fato apresentou algo novo na indústria, mas está diante de games que representam um pioneirismo muito mais significativo. Deve ficar de fora.

World of Warcraft (2004)

Grande fenômeno dos jogos multiplayer na era da internet e exemplo do que se tornaria uma estrutura vital na existência dos games modernos – as comunidades. Tem boas chances, mas embora represente quesitos diferentes, ainda está atrás de Minecraft.

Angry Birds (2009)

Sinônimo de games mobile. É um dos grandes sucessos das plataformas móveis e ultrapassou as barreiras da indústria, indo parar nos cinemas, na TV e em outras frentes. Mostra como os games passaram a ser incorporados pela cultura, mas como jogo – ainda que mecanicamente perfeito – fica atrás do peso dos demais títulos da lista.

Minecraft (2009)

Certamente será o representante dos games modernos no primeiro corte. Um dos maiores fenômenos recentes da indústria, além de ter rompido paradigmas ao dar liberdade total aos jogadores – que formaram uma imensa comunidade – a “criar” o próprio game. Merece.

Nossa perspectiva? Faltam representantes dos gêneros de luta e corrida, que poderiam ser Street Fighter II: The World Warrior (1991) para o primeiro e Pole Position (1982) ou Gran Turismo (1997). Mas é a história de sempre – nenhuma lista será igual à outra e são os critérios do conselho do The Strong que definirão os entrantes.