O novo relatório do NPD Group informa que os americanos gastaram US$ 14,08 bilhões em games em 2012. O dado representa uma queda de 9% em relação aos US$ 16,34 bilhões de 2011.

Em jogos físicos, o consumo do ano passado foi de US$ 8,88 bilhões, considerando aluguéis e compras de games novos e usados – queda de 21% ante os US$ 11,25 bilhões de 2011.

Já os gastos com conteúdo digital, que inclui jogos completos, adições, assinaturas, jogos sociais e de plataformas móveis, totalizou US$ 5,92 bilhões no ano passado, um aumento de 16% frente os US$ 5,09 bilhões dos 12 meses anteriores.

Os dados do NPD nos levam a conclusões já tiradas à exaustão – os produtos digitais tendem a aboncanhar uma fatia cada vez maior do mercado e os dispositivos móveis estão se consolidando como plataformas para jogos, o que faz com que a proporção entre games físicos e conteúdo digital seja mais igualitária com o passar do tempo.