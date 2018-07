A relação entre os videogames e o cinema é de amor e ódio. São poucos os filmes baseados em games que agradaram os fãs, mas são muitos aqueles que, se não os deixaram com raiva, os fizeram chorar de tão ruins.

Os motivos para que esse tipo de filme se mostre em completo desacordo com o game que o inspirou são muitos e cabem em uma outra discussão, mas é certo que alguns títulos são roteiros praticamente prontos para serem levados ao cinema – basta que selecionem um bom elenco e entreguem o projeto a um bom diretor.

É justamente isso o que imaginou a equipe do blog de games do jornal britânico The Guardian. Inspirados na declaração do cineasta John Carpenter, criador de clássicos do terror e do suspense, que disse que adoraria criar um longa de Dead Space, os jornalistas elaboraram uma lista de games que poderiam virar grandes filmes nas mãos dos diretores adequados.

A relação combina grandes jogos a diretores renomados e outros nem tão conhecidos, mas especialistas em determinadas técnicas ou estilos. Veja abaixo a lista e um resumo da justificativa dos britânicos para cada caso.

The Elder Scrolls: Skyrim – Guillermo del Toro (Blade II, Hellboy, Círculo de Fogo)

O diretor mexicano foi roteirista de O Hobbit, embora tivesse mostrado o desejo de dirigir o longa da aventura de Bilbo Baggins. Logo, mostra uma fascinação por fantasias medievais e dragões, o que o game da Bethesda tem de sobra. Épico seria um adjetivo muito pobre para definir esse produto final hipotético.

Far Cry – Duncan Jones (Lunar)

Considere a narrativa de Far Cry 3 – jovens viajam a uma ilha paradisíaca, onde tornam-se reféns de um traficante. O mocinho, então, torna-se um selvagem violento para salvar seus colegas. É basicamente o que Jones, filho do astro David Bowie, fez em Lunar, discutindo a moralidade ao narrar jornada de um homem ao encontro dos seus instintos mais perversos.

Slender – Jaume Balagueró (REC, A Sétima Vítima) e Paco Plaza (REC)

Em Slender, você assume a pele de um personagem perdido em uma floresta enquanto é perseguido pelo monstro sem rosto. Hora ou outra, você o encontra e a única opção é fugir. Terror a toda hora. E também a mesma ideia da dupla espanhola criadora da sequência REC, que conta uma história de horror por meio de gravações encontradas, no estilo Bruxa de Blair. Só de pensar em um filme desse tipo com o Slenderman já dá calafrios.

Spec Ops: The Line – Kathryn Bigelow (Guerra ao Terror)

As cicatrizes que a guerra e as mortes deixam são tema comum a Spec Ops: The Line e Guerra ao Terror, sensação do Oscar de 2010 com seis estatuetas faturadas. As semelhanças não param aí – equipes americanas de serviços especiais em ação, ações terroristas em um país do Oriente Médio e por aí vai. Tudo isso para fazer de Kathryn Bigelow a opção certa.

Dishonored – Nicholas Winding Refn (Drive, Bronson)

O protagonista do game é Corvo, guarda-costas da imperatriz injustamente acusado de assassinar a monarca, o que o leva a buscar a vingança por meios violentos. Em Drive, o diretor dinamarquês criou uma história semelhante, na qual o anti-herói recorre à brutalidade para fins benéficos. Essa similaridade e a habilidade do cineasta em criar ambientes sombrios resultariam em uma ótima combinação.

Tomb Raider – Danny Boyle (Trainspotting, Quem Quer Ser um Milionário, 127 Horas)

O novo Tomb Raider mostrou a transformação de uma adolescente patricinha em uma heroína que tem de lidar com a morte e com os desafios da sobrevivência. Lara Croft mudou, e também deveria mudar o filme que ilustra a aventura. Em 127 Horas, Boyle mostrou que o ser humano é capaz de atos impensáveis para sobreviver, detalhando os transtornos físicos e mentais de quem está em situações extremas, do tipo que a personagem passa no game recente. Bye, bye, Angelina Jolie!

Uncharted – Shane Black (Homem de Ferro 3)

O filme baseado no título da Naughty Dog teria um modelo clássico e idolatrado com o qual seria impossível evitar comparações – a sequência Indiana Jones, dos lendários George Lucas (roteiro) e Steven Spielberg (direção). A chave do longa de Uncharted, porém, seria o comportamento relutante e o heroísmo de Nathan Drake, algo que Black compreendeu com Tony Stark em Homem de Ferro 3.

Mass Effect – Christopher Nolan (A Origem, Batman: O Cavaleiro das Trevas)

Na sua trilogia moderna de Batman, Nolan criou histórias completas e inteligentes, recheadas de ação e reviravoltas. Foram filmes caros, como seria um longa de ficção científica de Mass Effect, mas extremamente rentáveis nas bilheterias. O próximo filme do cineasta, Interstellar, é desse gênero. Se ele conseguir repetir o feito obtido com o Cavaleiro das Trevas e tomar gosto pela coisa, poderia tranquilamente assumir a direção do longa hipotético.

Bioshock – Tim Burton (Edward Mãos de Tesouro, Noiva Cadáver)

As criações de Burton podem ser classificadas de diversas formas – psicodélicas, lúdicas, surreais, futuristas. O que tornaram o cineasta conhecido foram seu estilo e a riqueza com que criava mundos e histórias com um pé no mundo real e outro nos sonhos, embora às vezes tratava-se de um completo mergulho nesse universo imaginativo. Essa são as características do diretor que deveria assumir o filme de Bioshock e o trabalho de Burton, principalmente com animações como A Noiva Cadáver e 9 – A Salvação, o credenciam ao posto.

Halo – Neill Blomkamp (Distrito 9)

Blomkamp estava entusiasmado para fazer um filme de Halo (tanto que criou este curta), mas o projeto não foi levado adiante. Como consequência, foi parar na direção de Distrito 9 e sua narrativa do conflito entre aliens e humanos cheia de explosões, naves espaciais e ficção científica. Experiência com esses aspectos o cineasta já tem. Restaria apenas a retomada do antigo projeto.