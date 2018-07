Novas empresas entrando na briga dos consoles, tecnologias sendo implementadas, anúncios de novidades aqui e ali… O ano nem bem começou e a especulação sobre o que veremos em 2013 é grande. A revista Game Informer listou dez coisas que vão acontecer nos próximos 12 meses – algumas bastante óbvias, outras ousadas – na indústria dos games. Veja abaixo as profecias dos americanos e nosso parecer.

1) Todos os MMORPG adotarão o modelo free-to-play

Os produtores dos RPGs online perceberão que seus jogos podem ser bastante imersivos e atrair os jogadores sem cobrar um centavo deles. A maioria deve permitir o início gratuito, mas vai tentar lucrar com a venda de itens especiais. Os gamers, por sua vez, vão perceber que os títulos free-to-play não são sinônimo de má qualidade, dada a quantidade de bons games neste modelo.

Provável. O modelo se popularizou com os jogos sociais e de plataformas mobile e está sendo encarado como um novo modo de lucrar pelas produtoras.

2) Os jogos da próxima geração terão versões para os consoles atuais

Se as novas plataformas de fato chegarem ao mercado no final deste ano, com elas chegam os novos jogos. Nenhuma produtora, porém, vai se dar o luxo de lançar um título pensando no público restrito que vai adquirir os novos consoles logo após o lançamento e abandonar a grande base que já se formou com o Xbox360 e o PS3.

Com certeza. Foi assim com todo o período de transição entre gerações, será com este também.

3) A nova geração vai ganhar jogos de todos os tipos

Games para celulares e navegadores chamaram muita atenção nos últimos meses e devem ganhar versões para a indústria tradicional dos consoles. As fabricantes dessas plataformas vão fazer parcerias e apadrinhar a produção desses jogos e o número de títulos adquiridos por downloads vai aumentar exponencialmente.

Muito provável. De fato, a oferta de games, sejam eles simples ou superproduções, só cresce a cada ano, mas não são todos que conseguirão o estrelato. Terão essa sorte apenas cases de sucesso, como Angry Birds.

4) Serão lançados consoles que funcionam com Android – e ninguém vai dar bola

Plataformas com o sistema operacional do Google estão pipocando aqui e ali, mas desenvolver títulos para o Android é complicado, o que faz com que os produtores pensem em jogos para vários telefones e sistemas. Essas plataformas precisarão atrair bons estúdios, ou terão problemas.

Pouco provável. Há um elemento que está sendo esquecido nessa equação – os títulos podem não ter a qualidade do que vemos nos consoles tradicionais, mas podem ser baixados gratuitamente, o que pesa bastante para boa parte dos jogadores.

5) A segunda tela se tornará um padrão na indústria

O Wii U introduziu a segunda tela no controle. A Microsoft está investindo no Smartglass, que vai transformar tablets e celulares em novos controles do Xbox 360. A Sony já permite que o Vita seja usado como um joystick para o PS3. A tendência vai se estabelecer e fazer com que as produtoras desenvolvam formas inventivas de usar a segunda tela.

Talvez. Depende. Ainda é cedo para saber como os jogadores vão reagir a este conceito (que apareceu com o DS, mas é outra história em portáteis). A segunda tela deve ganhar funcionalidades, mas não deve ficar em primeiro plano, exceção feita ao Wii U.

6) Todos os jogos poderão ser baixados nos novos consoles

Disponibilizar os títulos para download elimina os custos de transporte e prensa, e isso vai se tornar o padrão não só apenas para as grandes produções. Mas manter os discos é importante para boa parte dos jogadores e ainda não é a migração completa para o formato digital, embora este cenário esteja mudando.

Talvez. A oferta de jogos no formato digital vai crescer sim, mas não vai atingir o índice de 100%. Ainda haverá títulos disponíveis somente em formato físico.

7) Vita e 3DS ganharão versões redesenhadas

Nenhum deles tem falhas que precisam ser corrigidas, mas Sony e Nintendo tentarão aumentar as vendas lançando novas versões – mais leves com bateria mais duradoura. As mudanças não serão substanciais, mas atualizarão os dispositivos.

Muito provável. A maioria dos consoles domésticos ganham novas versões ao longo do seu ciclo de vida, o que ocorre muito mais com os portáteis.

8) Todas as grandes publishers lançarão novas franquias

As grandes séries terão sequências lançadas, mas a carência de novas franquias é uma das razões da queda no total de vendas dos últimos anos. A nova geração de consoles trará consigo as novas ideias das grandes produtoras que irão revigorar a paixão dos jogadores.

Pouco provável. Veremos franquias novas, mas não de todas as grandes produtoras. Há séries que ainda têm lenha para queimar e serão o principal investimento das publishers no início da nova geração. As novas ideias devem se dividir entre 2013 e 2014.

9) Mais títulos do 3DS ganharão versões para o Wii U

Com a tela extra do Wii U, há muitas possibilidades para a Nintendo integrar seu console com o 3DS. É uma oportunidade de ouro para a fabricante, que pode dar aos jogadores uma experiência completa com sua plataforma.

Provável. A força do 3DS está nos jogos exclusivos, e não nos títulos baixáveis. Disponibilizando-os também para o Wii U, a Nintendo não substitui o seu portátil, apenas abre mais um canal para quem quer esses jogos.

10) Cliff Bleszinski abrirá um novo estúdio

O criador de Gears of War e ex-funcionário da Epic Games deixou a empresa e tirou uma folga da indústria dos games, mas pouco tempo depois começou a publicar no Twitter mensagens sobre um projeto misterioso e visitas a produtoras. Ele deve abrir seu próprio estúdio e anunciar uma franquia.

Talvez. É complicado dizer quais são os planos de uma figura como Bleszinski baseando-se apenas em suas mensagens no Twitter. A possibilidade está sempre aberta, mas tudo não passa de especulação.